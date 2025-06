FESTIVAL JUNINO DA EDUCAÇÃO ANIMA MUNICÍPIOS DE PROPRIÁ E CAPELA COM APRENDIZADO E FESTA POPULAR

A cultura nordestina tomou conta das ruas e escolas de Propriá e Capela, nesta terça-feira, 10, com a realização do Fejune, Festival Junino da Educação 2025. Promovido pela Secretaria de Estado da Educação (Seed) e acolhido pelas diretorias regionais de educação, o evento integra o calendário das escolas da Rede Pública Estadual de Ensino e tem o objetivo de valorizar as tradições juninas. Em sua terceira edição, o Fejune chegou com força total às Diretorias Regionais de Educação 6 e 4, proporcionando aos estudantes e à comunidade local uma vivência rica em arte e aprendizado.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, afirma que o São João é um elemento cultural que une, emociona e ensina. “Com o Fejune, conseguimos trabalhar de forma lúdica e significativa, respeitando as identidades regionais e aproximando a escola da realidade dos nossos alunos”, frisa.

Em Propriá, a festa começou de maneira animada, movimentando não somente a comunidade escolar, mas, também, toda a cidade. Alunos caracterizados com trajes típicos, ao som de muito forró, deram o tom da celebração. A quadra do Centro de Excelência Coronel João Fernandes de Brito virou palco de um grande arraiá, com apresentações culturais, quadrilhas juninas, barracas temáticas e muitas comidas típicas. As escolas estaduais decoraram o espaço com barracas e bandeirinhas, e os estudantes também entregaram tudo de si nas apresentações de quadrilha.

O diretor da DRE 6, Max Cardoso, destacou o momento como uma oportunidade de confraternizar e viver as tradições juninas com muita diversão e boas energias. “Todos os anos sempre fazemos o possível para que tudo aconteça de forma linda e maravilhosa, cheia de boas energias”, afirma.

Para o estudante Lucas Henrique, o evento foi uma oportunidade de festejar de forma muito animada. “Estou gostando muito, está muito divertido e as apresentações estão ótimas”, considera.

Já a diretora da Escola Estadual Professor Cesário Siqueira, Regina Melo, ressaltou o valor didático do evento. “O Fejune é uma aula viva, pois os alunos se envolvem, se expressam e resgatam suas raízes”, destaca.

Enquanto Propriá fervilhava em animação, Capela também viveu um dia de festa e aprendizado. Na Escola Estadual Professora Maria Berenice Barreto, o evento reuniu a comunidade escolar da DRE 4. A unidade de ensino acolheu alunos, professores e comunidade para celebrar a cultura local. A programação incluiu apresentações de quadrilhas, exposições de barracas com comidas típicas e uma homenagem, em forma de recital de cordel, ao Correia dos Oito Baixos, sanfoneiro da região.

“As escolas vão além da decoração e da dança, elas trazem estudo e esforço. Nossa cidade é acolhedora nesse período junino, e hoje mostramos isso aqui”, ressalta a diretora da Escola Estadual Professora Maria Berenice Barreto Alves, Jeiza Ferraz.

A estudante Maria Heloísa, escolhida para representar a Rainha do São Pedro, celebrou o momento com orgulho. “Estou muito feliz em representar a garra e a força da mulher capelense hoje”, compartilha.

Para a diretora da DRE 4, Andressa Rocha, o festival é uma poderosa estratégia de engajamento escolar. “Nos reunimos aqui. Foi um dia de colaboração e de homenagem. Todos foram importantes para que isso acontecesse de forma belíssima”, salienta.

O Fejune integra a política cultural da Secretaria de Estado da Educação e acontece em todas as diretorias regionais de educação até o dia 17 de junho, com a realização do tradicional Forró EducaGente, no dia 18 de junho.

Foto: Ascom Seed