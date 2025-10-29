Festival Kids traz espetáculo “Bobbie Goods & Labubu” para animar a criançada

Aventura, magia e muita diversão! O Festival Kids chega a Aracaju com uma programação especial para toda a família no dia 14 de dezembro, a partir das 15h, no Iate Clube.

Entre as atrações, destaque para o espetáculo “Bobbie Goods & Labubu”, uma jornada encantada e interativa em que o quarto de duas crianças se transforma em palco para descobertas cheias de imaginação. Lucas e Ana encontram bonecos peculiares que ganham vida e, junto ao público, vivem aventuras cheias de humor, música e emoção, ensinando valores como amizade, coragem, cooperação e a importância dos estudos.

A tarde contará ainda com a presença superdivertida do Tio Dodinho, direto de Recife, além de muitas brincadeiras, sorteio de prêmios, desenhos para colorir e muito mais.

Com uma produção vibrante, colorida e cheia de energia positiva, o Festival Kids promete encantar o público de todas as idades e transformar o domingo em uma experiência inesquecível.

Os ingressos custam a partir de R$ 40 e já estão à venda online pelo site https://www.lojadeingresso.com.br/comprar/4447/festival-kids-aracaju e em breve nos pontos físicos. Garanta o seu e venha viver essa aventura encantada com toda a família.

Realização: Soul Entretenimento e Trup Produções

Fonte Martins Assessoria de Comunicação