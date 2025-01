Festival SE Mapping é adiado para os próximos dias 16 e 17 de janeiro

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), informa o adiamento do Festival SE Mapping para os dias 16 e 17 de janeiro (quinta e sexta-feira).

A decisão ocorre para garantir a segurança da população e de toda equipe artística e técnica envolvida na realização do evento.

Nesta sexta-feira, 10, os órgãos de alerta e monitoramento climático do Estado emitiram um comunicado sobre chuvas intensas e alta incidência de raios, trovões e ventos fortes. A previsão segue até o próximo domingo, 12.

“O Sergipe Mapping é um evento inédito no Estado, pensando e planejado com muito carinho para presentear a população com um verdadeiro espetáculo de luz, cores e apresentações musicais. Além do cuidado primordial com a segurança de todos, o adiamento também ocorreu para que o público possa ter a melhor experiência possível no Festival, o que seria comprometimento pelo mal tempo”, explicou o presidente da Funcap, Gustavo Paixão.

