Festival Tanabata Matsuri acontece neste domingo em Aracaju

No dia 13 de julho, o RioMar Aracaju convida os amantes da cultura asiática para um momento de imersão na tradição, cores e sabores do Japão. O Festival Tanabata Matsuri acontece na Arena RioMar, localizada no Piso L2, ao lado da Camicado, das 12h às 20h. O acesso ao festival é gratuito mediante inscrição no App RioMar Aracaju.

A programação conta com desfile cosplay, apresentações de K-pop, danças típicas, oficinas de origami, língua japonesa, artes marciais, cultura pop, além da participação especial da Retro Games, que trará a exposição de 20 lojinhas temáticas, experiências culturais como fotos com quimono, mangás e delícias da culinária japonesa.

Confira a programação do Festival Tanabata:

12h às 14h – Abertura do evento.

14h às 14h30 – Exibição de vídeo sobre a história do Tanabata.

14h30 às 15h – Rádio Taiso, com prática de exercícios leves e ritmados. Essa prática é transmitida pelo rádio no Japão há quase 100 anos.

15h às 15h30 – Prática Aikido.

15h30 às 16h – Prática de Karate.

16h às 16h30 – Oficina de Origami.

16h30 às 17h – Entrevista com Gabusan sobre a cultura japonesa.

17h às 17h30 – Oficina Ikebana.

17h30 às 18h – Oficina de Mangá com André Comanche.

18h às 19h30 – Cosplay Kpop.

19h30 às 20h – Atração musical seguida de Bom Odori.

Tradição japonesa

Tanabata Matsuri, ou Festival das Estrela, é uma tradicional celebração nipônica, que acontece geralmente no mês de julho. A festa tem origem em uma antiga lenda chinesa que foi incorporada à cultura japonesa e conta a história de dois amantes, Orihime e Hikoboshi, simbolizados pelas estrelas Vega e Altair.

Segundo a lenda, eles viviam separados por uma imensa “Via Láctea” – o rio celestial –, e só se encontravam uma vez por ano, na noite do sétimo dia do sétimo mês (7 de julho), se o céu estivesse limpo.

Durante o festival, as pessoas costumam escrever seus desejos em ‘tanzaku’, que são tiras coloridas de papel, e pendurá-los em ramos de bambu, junto com outros enfeites feitos de papel. As decorações são coloridas e simbolizam votos de felicidade, amor, saúde e sucesso.

Além do significado romântico da lenda, o Tanabata é visto hoje como um momento para expressar sonhos e desejos. É um festival que conecta o imaginário das estrelas com a esperança e os sentimentos humanos.

Foto: FreePik – Lotti+Caldas Comunicação