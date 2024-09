Festival Torresmofest traz gastronomia, cultura e lazer para o RioMar

Evento original e inédito em Sergipe, acontece de 12 a 15 de setembro, no estacionamento do shopping, com acesso gratuito

De 12 a 15 de setembro, o RioMar Aracaju recebe o Torremofest Original, evento que chega pela primeira vez em nosso estado, trazendo uma mistura irresistível de gastronomia, shows e entretenimento para toda a família. O festival acontece na área externa do shopping, com entrada gratuita, das 12h às 22h.

O Torresmofest, é um festival gastronômico itinerante que celebra o torresmo em suas diversas versões: de rolo, pururuca e de boteco. No local, especialistas em carne suína, entre eles o Chef Adan, irão preparar pratos como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, hambúrguer com shimeji, hambúrguer com torresmo e uma variedade de doces, a partir de R$ 35. Para acompanhar, chopp artesanal, drinks e vinhos.

Em uma área de 4.500 m², além da gastronomia, o festival conta com programação musical com bandas covers, , bebidas artesanais e espaço kids com brinquedos infláveis, criando um ambiente animado para toda a família.

E para animar o público sergipano que não abre mão de uma boa carne de porco, a organização do lançou uma ação no @torresmofest, que vai sortear um cartão de consumação no valor de R$ 500, para ser gasto como o cliente desejar no Torresmofest Aracaju. O sorteio irá acontecer no dia 14 de setembro.

Evento consagrado em todo país

Consagrado em diversos estados brasileiros, o Torresmofest é pioneiro no Brasil com mais de 450 edições realizadas e mais de 8 milhões de visitantes que marcaram presença nos eventos. E já percorreu diversas cidades dos estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, Santa Catarina, Pará, Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco e agora em Sergipe.

Para o organizador Rafael Carmelo, a expectativa é que o evento atraia um público superior a 15 mil pessoas, durante os 4 dias de realização. “Estamos muito felizes em trazer pela primeira vez a Aracaju nosso festival gastronômico. O evento conta com uma variedade de atrações e traz o chef Adan, que possui mais de 15 anos de expertise em carnes suínas, como um dos grandes diferenciais do festival. Nossa estrutura está preparada para receber as famílias, incluindo o pet, além do público que busca um ambiente onde a boa gastronomia e o lazer são dois grandes ingredientes”, ressalta o organizador.

Confira a programação completa do Festival Torresmofest Original, em Aracaju:

QUINTA-FEIRA(12)

20h – Especial Jorge Aragão – Junior Parente

SEXTA-FEIRA (13)

20h – Especial Bon Jovi – Banda Loop

SÁBADO (14)

17h – Banda Tessera – Rock Internacional

20h – Cover U2 – Rubinho Gabba

DOMINGO (15)

14h – Banda Mout – Rock Nacional e Internacional

17h – Banda Super Hits – Rock Internacional

20h – Tributo Coldplay – Rubinho Gabba

