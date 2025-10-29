Festivalzinho do Curta-Se celebra a infância com sessão especial no Cinema do Centro

Mostra infantil acontece no dia 4 de novembro, às 9h, no Cinema do Centro

O Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-Se) realizará a sessão especial Festivalzinho, mostra dedicada ao público infantil que integra a programação oficial da 24ª edição do Festival. A atividade será realizada no dia 4 de novembro, no Cine Walmir Almeida, carinhosamente conhecido como Cinema do Centro, localizado na Praça General Valadão, Centro de Aracaju, e exibirá curtas-metragens que exploram o universo das crianças de forma lúdica e educativa.

A iniciativa visa aproximar o público infanto-juvenil da linguagem cinematográfica e contribuir para a formação de plateia. Realizado pela AVBR Produções, o Curta-SE foi selecionado pelo programa Petrobras Cultural, na maior seleção pública de cultura já realizada pela Petrobras.

Para a diretora executiva do Curta-Se, Rosângela Rocha, a mostra reafirma o compromisso do festival com o acesso à cultura desde cedo. “O objetivo do Festivalzinho é formar um olhar cinematográfico desde cedo nas crianças, como também possibilitar um espaço para o público infantil no festival”, destaca Rosângela.

Os filmes exibidos são voltados ao universo infantil, mas também encantam os adultos. “Nós sempre privilegiamos o filme destinado às crianças, mas a programação também conquista o público adulto, por trazer histórias sensíveis e universais”, complementa a diretora.

Curta-Se 24

