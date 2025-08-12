Fetralse participa de seminário em Brasília focado na sustentabilidade ambiental

Entre os dias 12 e 13 deste mês, a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe ( Fetralse) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) estarão presentes em mais uma edição do seminário desenvolvido pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU). Com o tema “Rotas para um Transporte Público Mais Sustentável”, o evento, que acontece em Brasília, vai discutir a necessidade de um transporte urbano mais ecológico, inclusivo e inteligente, diante do crescimento desordenado das cidades.

Com a participação de líderes do setor de transporte, autoridades públicas, especialistas do segmento, operadores e representantes da indústria de veículos de transporte urbano, o Seminário NTU 2025 vai promover um debate técnico e institucional sobre os rumos do setor, ao discutir a viabilização de políticas públicas e modelos de financiamento destinados à modernização e sustentabilidade ambiental dos sistemas de transporte coletivo no Brasil.

“É importante que o setor de transporte esteja atento às demandas que melhorem a experiência dos passageiros e viabilizem a modernização do serviço, promovendo também maior sustentabilidade ambiental. No transporte público da Grande Aracaju, já existem investimentos em tecnologias mais limpas, como a aquisição dos ônibus Euro 6, além da atuação do Programa Ambiental Despoluir, que oferece serviços gratuitos às empresas”, explica a presidente do Setransp, Raissa Cruz.

A gestora do sindicato ainda pontua que “eventos como este são fundamentais para compreender a realidade do sistema de transporte urbano no Brasil e fomentar discussões pontuais que tragam ainda mais tecnologia e sustentabilidade para a prestação do serviço na Grande Aracaju.”

O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros de Maceió (Sinturb), Guilherme Borges, também estará no evento. Ele salienta que “a participação no seminário oportuniza levar a realidade do transporte público de Maceió para um debate nacional. Temos desafios urgentes e também potencial para modernizar o sistema, como a implementação do BRT na capital. Então, é fundamental que possamos trocar experiências com outras cidades, conhecer novas soluções e buscar apoio para implementar as atualizações necessárias.”

Como destaque da programação, o evento irá abordar questões relacionadas à transição energética; propostas de modernização da política tarifária e novos modelos contratuais, além de debates sobre inovação tecnológica no setor.

Por Juliana Melo