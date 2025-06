Fetralse participa do 4° Encontro Técnico Regional do Despoluir

Desta vez em Recife, o encontro reuniu coordenadores e técnicos do Despoluir para troca de experiências e atualização de procedimentos sustentáveis

Entre os dias 29 e 30 de maio, a Fetralse, por meio do Programa Ambiental Despoluir, participou do 4º Encontro Técnico Regional do Despoluir, um evento que aproxima coordenadores e colaboradores da linha de frente do programa ambiental das federações do transporte no Nordeste, promovendo a troca de experiências e a atualização das técnicas aplicadas nos procedimentos de AVA e AQD. A iniciativa, que acontece anualmente, é da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e, neste ano, foi sediada com o apoio da Fetracan, em Recife.

No ano passado, o evento foi sediado em Aracaju, por intermédio da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse). Em 2025, reunindo cinco federações, o encontro contou com palestras e momentos práticos, nos quais os técnicos do programa realizaram a Avaliação Veicular Ambiental (AVA) e a Avaliação da Qualidade do Diesel (AQD) sob a supervisão dos analistas em transporte, Gustavo Willy e Raflem Santos, ambos representantes da CNT.

O Despoluir oferece, de forma gratuita, para todas as empresas de transporte que utilizam diesel os procedimentos de AVA e AQD, e, durante o evento, os técnicos também tiveram a oportunidade de aprender estratégias inovadoras para melhor apresentar a importância do programa aos empresários, reafirmando o compromisso com a pauta socioambiental.

O evento também contemplou, em sua programação, momentos de palestras, em que dúvidas puderam ser sanadas, além de oferecer um espaço para a troca de experiências entre os coordenadores e técnicos do Despoluir. Giselle Souza, coordenadora do programa em Sergipe e Alagoas, ressalta a relevância desse encontro para capacitar, cada vez mais, os integrantes do Despoluir a estarem sempre aptos a enfrentar todos os desafios que possam surgir.

“Esse encontro é essencial porque reúne coordenadores e técnicos do programa em todo o Nordeste, promovendo a troca de experiências e o aprendizado de novas técnicas e estratégias que fortalecem tanto a coordenação do Despoluir quanto a atuação na linha de frente. A cada edição, saímos mais preparados para enfrentar os desafios e reforçar nosso compromisso com uma mobilidade mais limpa, contribuindo para a redução dos impactos ambientais que, como sabemos, afetam diretamente a saúde da população e a preservação do meio ambiente”, explica Giselle.

Texto e foto Juliana Melo