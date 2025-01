Fevereiro no RioMar Aracaju promete diversão para toda a família

A programação inclui atrações carnavalescas gratuitas, cultura pop e cinema com ingressos a 10 reais

O mês de fevereiro está chegando e, com ele, uma programação especial promete agitar o RioMar Aracaju. Pensando em agradar a todos os públicos, o shopping preparou atividades que vão desde festas temáticas até promoções imperdíveis no cinema. Com atrações para todos os gostos, o shopping promete um mês intenso e repleto de experiências marcantes. Confira os destaques e programe-se!

Carna RioMar: Axé das antigas nas praças de alimentação

Mesmo com o carnaval iniciando no final de fevereiro, o mês será de folia no RioMar. Às quintas e sextas-feiras, dias 13 e 14, 20 e 21, sempre às 19h, as praças de alimentação Rio e Mar serão palco para apresentações musicais com os sucessos inesquecíveis do axé das antigas, garantindo muita animação e nostalgia.

Retrô Games: cultura pop em alta

Abrindo alas para a diversão, entre os dias 14 e 16, o Retrô Games chega ao RioMar trazendo atrações imperdíveis para os apaixonados pela cultura geek. Fliperamas clássicos, desafios interativos e concurso de Cosplay garantem entretenimento para todas as idades. O acesso ao Retrô Games Especial Cosplay é gratuito.

Bloquinho Kids: alegria para os pequenos foliões

Os pequenos também têm espaço na programação com o Bloquinho Kids, que neste ano traz o tema “Mascaradinhos”. Música, brincadeiras, conforto e muita diversão, estão garantidas para toda a família. O evento acontece no dia 15 de fevereiro e é gratuito!

Carna Pet: festa para os amigos de quatro patas

O dia 22 de fevereiro reserva uma oportunidade perfeita para curtir a folia com os bichinhos. A festa contará com um ambiente especial para tutores e animais de estimação se divertirem gratuitamente e em segurança.

Semana do Cinema: ingressos por R$ 10

Para quem prefere uma programação mais tranquila, longe da folia, a Semana do Cinema da Rede Cinemark oferece uma promoção imperdível. De 6 a 12 de fevereiro, os ingressos estarão custando R$ 10, válidos para todas as sessões e horários, incluindo finais de semana (exceto pré-estreias e exibições especiais).

