“Fico honrado em deixar a minha digital nesta trajetória”, diz Sgt. Byron

Referência no atendimento materno-infantil e cirurgia geral, o Hospital Santa Isabel é uma das instituições as quais foram destinadas emendas impositivas pelo vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) . Em visita ao hospital, o parlamentar foi surpreendido com as melhorias realizadas e também o andamento de novos serviços em benefício da população aracajuana.

“O Hospital Santa Isabel tem uma história com base na filantropia, sempre contribuindo para a saúde de todo o nosso estado, de maneira segura e acolhedora. Ser recebido pela diretoria e conhecer cada detalhe do trabalho aprimorado e realizado aqui, engrandece nosso coração de cidadão e reafirma nosso compromisso enquanto agente público, pois através das emendas impositivas podemos cuidar da melhor forma dos pacientes que aqui chegam”, ressaltou Byron que destinou mais de R$ 160.000,00 em emendas, valor a ser distribuído para aquisição de equipamentos e para manutenção de despesas da instituição.

Atualmente, o Hospital e Maternidade Santa Isabel é um pilar no cuidado de pacientes pediátricos e adultos, oferecendo cirurgias eletivas tanto pelo SUS quanto particular, com aprimoramento dos leitos clínicos, cirúrgicos e UTI Adulta, como pontuou o diretor Geral do hospital, Rubens Moreira: “é de suma importância a relação que podemos estabelecer com os parlamentares municipais. Aqui, agradecemos a confiança do vereador Sargento Byron, sua atenção e cuidado em oportunizar esse investimento para os nossos serviços. Com a destinação das emendas impositivas pudemos executar grandes realizações como a climatização dos leitos, os novos investimentos na sala de parto, além da implementação de oito novos serviços. Somos o único hospital do estado com urgência ginecológica, com atendimentos especializados. Cada investimento que nos é direcionado alivia nossa fila de espera, promove diversas melhorias, e tudo isso sempre com o objetivo de beneficiar a nossa população, sem distinção”. O Hospital Santa Isabel ainda conta com um tomógrafo operando 24 horas, emitindo laudos em tempo real, completou o diretor.

Também participaram da visita, a diretora Executiva , Andrezza Cardoso, e o diretor Financeiro, Márcio Melo. Na ocasião, o vereador Sargento Byron foi homenageado com um quadro exposto na galeria do hospital, onde todos os parlamentares que destinaram emendas impositivas têm seu registro, confirmando o apoio à instituição. “Fico muito honrado em deixar a minha digital nesta trajetória, o Hospital Santa Isabel tem toda a minha admiração e comprometimento seja enquanto vereador, como enquanto cidadão. Muito obrigado a todos!”, conclui Byron emocionado.

Fonte e fo o Assessora de Imprensa