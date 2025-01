Filarmônica de Itabaiana abre inscrições para aulas de música

Inscrições podem ser realizadas até 28 de fevereiro

A Filarmônica Nossa Senhora da Conceição está com inscrições abertas para aulas gratuitas de música em Itabaiana. As inscrições podem ser realizadas até 28 de fevereiro e são voltadas para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos que moram na região do Agreste sergipano.

Os participantes terão aulas teóricas e práticas sobre flauta doce, teoria musical, percussão e violão. “É uma oportunidade para quem mora em Itabaiana e região. As aulas são gratuitas e acontecem no horário oposto ao que o aluno estuda. A Filarmônica tem um papel muito importante em ensinar crianças e jovens, promovendo o acesso à música”, explica o presidente da instituição, Luan Lima de Almeida.

As inscrições podem ser realizadas no Instituto de Música Maestro João de Matos, localizado na Rua Monsenhor Eraldo Barbosa, S/N, anexo ao CEMB, Serrano, Itabaiana, local onde acontecem as aulas. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Em casos de dúvidas, entrar em contato pelo telefone 3431-4313.

No momento da inscrição, é preciso apresentar: comprovante de residência (xerox); RG/CPF ou certidão de nascimento do aluno (xerox); RG e CPF do Responsável (xerox) e uma foto 3/4. Também é preciso levar um pacote de papel toalha, modelo interfolha e uma resma de Papel (chamex ou report) que serão utilizados durante as aulas.

Vagas

Flauta Doce (manhã/tarde)

7 aos 10 anos

Teoria Musical (manhã/tarde)

11 aos 14 anos

Percussão (manhã/tarde)

11 aos 16 anos

Violão (manhã/tarde)

15 aos 18 anos

Sobre a Filarmônica

A Filarmônica Nossa Senhora da Conceição conta com o patrocínio do Grupo Energisa, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, desde 2020. A instituição tem 279 anos de história e atende 350 jovens oriundos do ensino fundamental e médio que participam de aulas de iniciação musical, prática de conjunto em orquestras, bandas, grupo de violão, flauta doce e percussão a moradores do Agreste Sergipano.

