Filarmônica de Itabaiana atende 325 jovens no Agreste Sergipano

Energisa apoia projeto, que em 2024 completa 279 anos

A música transforma vidas. Para 325 jovens do Agreste Sergipano, que participam da Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, ela também significa inclusão social. É através das aulas de iniciação musical, prática de conjunto em orquestras, grupo de violão, entre outras atividades, que instrumentos geram talentos e oportunidade. Yan Alves Oliveira, 19 anos, começou na Filarmônica em 2017 como aluno e hoje atua como professor na instituição. “Atualmente realizo aulas de violino para estudantes da instituição e sou o Spalla (músico de destaque) da Orquestra Sinfônica de Itabaiana. Para mim, a filarmônica é um lugar onde posso exercer minha paixão pela música por meio do violino como também um ótimo ambiente para socializar com meus amigos”, destaca.

Já para a aluna Jhenyfer Amorim de Almeida, 18 anos, o projeto gera valor tanto para quem estuda, como para a sociedade. “A filarmônica como um todo agrega um papel excepcional para a vida dos jovens, dos praticantes e para a sociedade. Ela abre de forma gratuita oportunidades para quem quer seguir no ramo ou até mesmo ampliar a aprendizagem sobre música”, ressalta

Com 278 anos de história, a Sociedade Filarmônica Nossa Senhora é um dos projetos apoiados pela Energisa desde 2020, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. “É um compromisso da Energisa trabalhar “para” e “com” a comunidade, apoiando manifestações artísticas, produção cultural e projetos socioambientais, valorizando o acesso à arte e à cultura do nosso território. A Filarmônica de Itabaiana é um dos projetos que apoiamos e tem um papel fundamental na mudança de vida desses jovens”, afirma o diretor-presidente da Energisa em Sergipe, Roberto Currais.

Apresentações

Além das aulas na Filarmônica, os alunos também se apresentam em concertos gratuitos que acontecem ao longo do ano. O calendário de 2024 inclui o concerto do Dia dos Pais (10/08), Dia das Crianças (05/10), e semana comemorativa de aniversário dos 279 anos da instituição, que será realizada de 1 a 8 de dezembro. As apresentações acontecerão no Instituto de Música Maestro João de Matos, localizado na rua Monsenhor Eraldo Barbosa, em frente à RR Contabilidade, anexo ao CEMB.

Como participar

A Filarmônica atende alunos oriundos do ensino fundamental e médio. Para participar do projeto, precisa ter de 7 a 18 anos e levar a documentação necessária (xerox do RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4). Quem for menor de idade, além dos seus documentos precisa levar a xerox do RG e CPF do responsável. Os interessados podem procurar a Filarmônica na Rua Monsenhor Eraldo Barbosa, anexo ao CEMB para mais informações ou entrar em contato por meio do telefone 3431-4313.

Foto: Filarmônica de Itabaiana

Por Adriana Freitas