Filarmônica de Itabaiana realiza concerto em homenagem ao Dia das Mães, nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 9, os grupos infanto-juvenis da Filarmônica Nossa Senhora da Conceição realizarão concerto em homenagem ao Dia das Mães. As apresentações acontecerão, às 19 horas, no Instituto de Música Maestro João de Matos, localizado na Rua Monsenhor Eraldo Barbosa em Itabaiana. A entrada é gratuita.

Para a noite especial em homenagem ao Dia das Mães, cinco grupos musicais se apresentarão com repertório para todos os públicos: Grupo de Violões da SFNSC e Carrilho, sob a regência dos maestros Laedson Souza, Kaio Cortes e João Carvalho. A Orquestra Preparatória, sob a regência do maestro Simão Pedro, Banda Infanto-Juvenil, com a regência do maestro Wagner Santana. A Orquestra Experimental e Cordas do Carrilho com a regência do maestro Laedson Souza e o Grupo de Flauta Doce e Escaletas do Carrilho, sob a regência do maestro Simão Pedro.

O concerto conta com o repertório de grandes compositores como Djavan, John Williams, Toquinho, Dvorák, Luiz Gonzaga, entre outros. “Será uma noite muito especial e nossa expectativa é que o público possa prestigiar esse momento emocionante pra nós, onde também estamos no ano de comemoração dos 280 anos de atividade ininterrupta da instituição”, afirma o Presidente Luan Lima.

Apoio Energisa

Desde 2020, o Grupo Energisa apoia a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. A instituição tem mais de 200 anos de história e atende 350 jovens oriundos do ensino fundamental e médio que participam de aulas de iniciação musical, prática de conjunto em orquestras, bandas, grupo de violão, flauta doce e percussão a moradores do Agreste Sergipano.

Para o diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, o projeto tem um papel social muito importante para os alunos, proporcionando uma oportunidade de crescimento profissional por meio da música. “A Energisa apoia a Filarmônica por acreditar no seu papel transformador. Muitos alunos já passaram e trilharam o caminho da música por causa desses projetos. Além de fornecer energia, temos o compromisso com os sergipanos em promover o desenvolvimento socioeconômico”, ressalta.

Texto e foto Adriana Freitas