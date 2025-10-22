Filhos de Jorge e Nona no segundo dia do Ensaio do Pré-Caju, em Aracaju

Axé, energia e muita animação no aquecimento para a maior prévia carnavalesca do Brasil

Aracaju segue no clima contagiante do maior Carnaval fora de época com os ensaios oficiais do Pré-Caju. Desta vez, a programação traz o grupo baiano, Filhos de Jorge, e o cantor sergipano, Nona. A festa, que promete muita animação, vai acontecer no sábado, 1º de novembro, no estacionamento do RioMar Shopping, localizado na Coroa do Meio.

Das 17h à 1h, o Palco 360º garante uma experiência única, com interação total entre artistas e plateia, em uma noite de pura vibração. No repertório, Filhos de Jorge traz um mix irresistível de sucessos consagrados e novidades que prometem dominar o verão. Já Nona, dono de um carisma ímpar e de uma presença marcante, completa a festa com hits que estão na boca do povo.

Os ingressos podem ser adquiridos presencialmente na loja Point do Ingresso, no RioMar Shopping, ou online pelo site www.pointdoingresso.com.br. Mais informações pelo WhatsApp (79) 3085-7300.

O Pré-Caju conta com o patrocínio da AMSTEL, Banese Card, GBarbosa, Petrox, Esporte da Sorte, Estância 92, Iguá Sergipe Monster Energy, além do apoio da Prefeitura Municipal de Aracaju e Governo do Estado de Sergipe.

Serviço:

Evento: Ensaios do Pré-Caju – 2º Ensaio

Data: Sábado, 1º de novembro de 2025

Local: Estacionamento do RioMar Shopping Aracaju

Horário: Das 17h à 01h

Atrações: DJ, Filhos de Jorge e Nona

Vendas: Loja Point do Ingresso (RioMar Shopping) e www.pointdoingresso.com.br

Informações: (79) 3085-7300 (WhatsApp)

Texto e foto Osanilde Oliveira