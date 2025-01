Filme brasileiro “Ainda estou aqui” concorre ao Oscar 2025 em três categorias

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou nesta quinta-feira (23), a lista de indicados à 97ª edição do Oscar.

O filme brasileiro, de Walter Sales, “Ainda estou aqui” vai concorrer em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e melhor atriz com Fernanda Torres.

A cerimônia do Oscar está marcada para acontecer no dia 2 de março e o evento será exibido no Brasil a partir das 21h pela TNT e pela Max.

Confira os indicados:

Melhor filme

“Anora”

“O Brutalista”

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave”

“Duna: Parte 2”

“Emilia Pérez”

“Ainda Estou Aqui”

“Nickel Boys”

“A Substância”

“Wicked”

Melhor atriz principal

Cynthia Erivo – “Wicked”

Karla Sofia Gascón – “Emilia Pérez”

Mikey Madison – “Anora”

Demi Moore – “A Substância”

Fernanda Torres – “Ainda Estou Aqui”

Melhor filme internacional

“Ainda Estou Aqui”

“A Garota da Agulha”

“Emilia Pérez”

“A Semente do Fruto Sagrado”

“Flow”… – Veja mais em https://www.u

Foto reprodução