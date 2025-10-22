Filmes sergipanos são destaque em mostra competitiva do Curta-Se 24

A mostra reúne oito curtas-metragens que evidenciam a diversidade dos realizadores do estado

O cinema produzido em Sergipe ganha espaço de honra na 24ª edição do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-Se), realizado pela AVBR Produções com patrocínio da Petrobras, que acontece de 3 a 9 de novembro, em Aracaju. O evento, que há mais de duas décadas se consolida como um dos mais importantes do audiovisual independente no Nordeste, apresenta uma mostra especial dedicada às produções sergipanas, reforçando o compromisso do festival com o fortalecimento da cena local.

A Mostra Sergipana acontece na terça-feira, 4 de novembro, às 18h15, no Memorial de Sergipe, localizado na Orla da Atalaia, próximo à Praça de Eventos, e reúne oito curtas-metragens que dialogam com questões sociais, culturais e identitárias, apresentando ao público narrativas marcadas por afeto, resistência e criatividade.

Entre os filmes selecionados estão Aracaju – Uma Viagem no Tempo, de Fábio Jaciuk; Cancioneiras – Embarcações Poéticas, de Elaine Regina Bomfim Gomes; Coisa de Preto, de Pâmela Peregrino; Donas da Cultura Popular – Madá, de Jonta Oliveira; O Armário de Gisélia, de Eudaldo Monção; Sergipe Way, de Gessica da Silva Lima; Sobre Plantas, Mãos e Fé, de Danielle Azevedo e Gabriela Alcântara; e Sonata Beladona, de Antônio Rafael Gomes Maia.

Além do júri oficial, a Mostra Sergipana também contará com júri popular, onde o Festival permite a participação popular ativa no processo de avaliação das obras, votando em seu curta-metragem favorito ao fim da sessão.

Os vencedores serão revelados na cerimônia de encerramento e premiação, que acontece no domingo, 9 de novembro, no Cine Walmir Almeida, localizado no Centro Cultural de Aracaju, na praça General Valadão. Além do tradicional troféu concedido aos vencedores, o Curta-Se 24 também oferecerá uma premiação financeira especial para o melhor curta sergipano, escolhido pelo júri popular, uma iniciativa que reconhece e incentiva a produção audiovisual do estado.

Segundo Rosângela Rocha, diretora do festival que conta com o patrocínio da Petrobras, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, o destaque dado às produções locais reafirma a vocação do Curta-Se como um espaço de valorização do audiovisual sergipano. “Desde a sua criação, o festival tem sido uma vitrine para o cinema feito em Sergipe. É uma alegria ver novas vozes surgindo, com trabalhos potentes e representativos da nossa identidade cultural”, afirma.

Nesta edição, que traz o tema “Amor Fati – território do querer”, propondo a afirmação plena da vida e da arte, o público poderá contemplar 48 produções nas mostras competitivas, entre 20 curtas ibero-americanos, 8 curtas sergipanos, 5 longas-metragens, 4 trailers, 5 vídeos de bolso, 4 videoclipes e 3 webséries.

Em breve, o público poderá conferir a programação completa e detalhada nos perfis oficiais do festival no Instagram: @avbrproducoes e @festivalcurtase, e no site oficial www.curtase.com.br.

Curta-Se 24

O Festival conta com patrocínio da Petrobras, Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); apoio cultural do Cine Walmir Almeida, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e do Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa; além do apoio institucional do Ibero Fest, Avanca Film Festival, VIII Congresso das Coalisões pela Diversidade Cultural e do Fórum dos Festivais.

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções