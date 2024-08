Fim da greve dos Correios com fortalecimento político da categoria

Trabalhadores dos Correios de Sergipe, em assembleia geral, decidiram encerrar a greve e voltaram ao trabalho a partir da quarta-feira, dia 21 de agosto.

A previsão é de que ainda nesta semana será assinado o Acordo Coletivo de Trabalho proposto pela direção nacional dos Correios.

O acordo que será celebrado garante reajuste salarial de R$ 260 linear a partir de janeiro de 2025, melhorias no Plano de Saúde e a retomada do Concurso Público para carteiros e atendentes dos Correios.

Secretário geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios (SINTECT/SE) e diretor de Cultura da CUT/SE, Jean Marcel Guimarães avaliou que a mobilização de greve gerou um bom saldo político para a categoria porque a situação de sobrecarga do trabalhador dos Correios foi denunciada nacionalmente e aqui em Sergipe também.

“Durante o estado de greve denunciamos a sobrecarga de trabalho nos Correios e ressaltamos a necessidade de melhorias com a contratação de carteiros e atendentes, assim fortalecemos a luta pelo concurso público. Mostramos nossa força de mobilização com protestos aqui em Sergipe e fortalecemos os laços de união junto à categoria. As melhorias no Plano de Saúde continuarão sendo discutidas. A luta foi importante para as conquistas que virão”, declarou Jean Marcel.

Foto assessoria

Por Iracema Corso