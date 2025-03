Fim de semana animal: Shopping RioMar recebe exposição Gatos de Bengala

Em parceria com o Gatil Exoticats, a programação do evento inclui mostra viva e fotográfica da exótica raça bengal

O RioMar Aracaju promove, pelo terceiro ano consecutivo, a exposição Gatos de Bengala, um evento que destaca uma das espécies felinas mais exóticas e fascinantes do mundo. Realizada em parceria com o Bengal Exoticats Gatil, a mostra acontecerá nos dias 8, 9, 15 e 16 de março, das 15h às 19h, no Piso L1, em frente à Cobasi.

Além da exposição viva, onde o público poderá conhecer de perto os felinos da raça Bengala, o evento contará com uma mostra fotográfica que retrata a beleza e singularidade desses animais. A programação inclui ainda a participação da clínica MaisVet, que oferecerá orientações veterinárias e alguns atendimentos, com foco nos cuidados específicos para gatos.

A exposição é coordenada por Gabriel Moraes, tutor e proprietário do Gatil Exoticats, instituição reconhecida pela Federação Internacional de Felinos (FIFE) e pela Federação de Felinos Brasileiros (FFB). O acesso ao evento é gratuito, proporcionando uma experiência educativa e encantadora para os apaixonados por felinos.

Serviço

O quê? Exposição Gatos de Bengala, em parceria com o Bengal Exoticats Gatil e Mais Vet Clínica Veterinária. O evento conta com exposição viva e mostra de fotografia de bengals.

Quando? Dias 8, 9, 15 e 16 março, das 15h às 19h.

Onde? Piso L1, em frente à Cobasi RioMar Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Gratuito.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto Lally Alves