Fim de semana de feriado traz encenação da Paixão de Cristo e diversas atrações

O fim de semana de feriado prolongado será de muitas atrações na Vila da Páscoa. A partir desta Sexta-feira da Paixão, 18, até o domingo de Páscoa, 20, aracajuanos e turistas poderão aproveitar a programação que conta com várias atrações teatrais, musicais, atividades educativas e manifestações de fé, em apresentações diárias. Além disso, no sábado e no domingo, acontece a encenação da Paixão de Cristo, sempre às 19h.

Junto à programação artístico-religiosa, os visitantes poderão aproveitar toda a estrutura do evento, que inclui atrações como a fábrica de chocolate, recreação, espaços para comercialização de artesanato e economia criativa, igreja cenográfica, roda-gigante, espaços instagramáveis, toca do coelho, labirinto, brinquedos adaptados para pessoas com deficiência, sala multissensorial e praça de alimentação.

Nesta Sexta-feira da Paixão, 18, acontece o ‘Sermão do Monte 2025’. O evento, que faz parte da programação da Vila da Páscoa, acontece na praça de eventos na Orla da Atalaia, em Aracaju, e é promovido pela Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ). O ‘Sermão do Monte’ irá para sua 27ª edição, e reúne milhares de pessoas para assistir à encenação de ‘A Paixão de Cristo’. Ele é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe, por meio da Lei 8.945/21.

“O ‘Sermão do Monte’ chega à sua 27ª edição como evento consagrado no estado de Sergipe, fazendo parte do calendário oficial. É um evento que tomou forma atraindo o turismo religioso de todo o estado e de estados vizinhos. É um evento muito especial, com dança, música local e nacional, momentos de oração e cura, além da encenação da Paixão de Cristo. É um evento aberto e todos são bem vindos”, destacou o Pastor Diego, diretor da Igreja do Evangelho Quadrangular.

Vila da Páscoa

A Vila da Páscoa 2025 acontece diariamente até o dia 27 de abril, das 17h às 22h, na Orla da Atalaia, e é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e secretarias de Estado da Comunicação (Secom), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O evento conta com apoio da Netiz, Energisa e Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Confira a programação deste fim de semana na Vila da Páscoa*:

Programação teatral

18/04 (sexta-feira)

18h30 – ‘Variedelas’ (Cia Gentileza de Artes Integradas – Cigari)

20h – ‘Vou te contar’ (Coletivo Teatro de Mala)

19/04 (sábado)

18h30 – ‘Vai dar cacho na cabeça do bebê mainha’ (Grupo de Teatro A Tua Lona)

20h – ‘Canções e Momentos’ (Cia Loucurarte)

20/04 (domingo)

18h30 – ‘Vou te contar’ (Coletivo Teatro de Mala)

20h – ‘Canções e Momentos’ (Cia Loucurarte)

Programação musical

18/04 (sexta-feira)

18h – Duda Rodrigues

20h – Muskito

19/04 (sábado)

17h30 – Jonas Santana

21h – Palena

20/04 (domingo)

17h30 – Cleber Silva

21h – Torugo Teles

*Programação sujeita a alteração

Foto: Igor Matias