FIM DE SEMANA DEVE SER MARCADO POR CHUVAS FRACAS EM SERGIPE E A TEMPERATURA DEVE VARIAR ENTRE 22° E 27° GRAUS

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), informa que a previsão do tempo nos dias 19 e 20 de julho, em todo o estado de Sergipe será de chuvas fracas, com ventos variando entre fracos a moderados.

Ainda segundo a Semac, em Aracaju, a previsão é de muitas nuvens com chuva isolada durante todo o dia neste sábado (19).

No domingo (20), a previsão é de sol o dia todo. Pela manhã e à noite, o céu fica nublado com pancadas de chuva. a temperatura mínima é de 22° e máxima de 27°.