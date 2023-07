Segundo informações da plataforma ClimAju, neste sábado (15), o céu deve ficar parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, com ventos que devem ser de fracos a moderados. As temperaturas podem oscilar entre 22 °C e 29 °C.

No domingo, as previsões de chuvas e ventos são as mesmas previstas para o sábado. Já os termômetros, devem oscilar entre 23 °C e 28 °C.

Foto: ClimAju