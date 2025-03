Fim de semana prolongado com programação especial no RioMar Aracaju

Parques temáticos, exposições comemorativas, experiências imersivas e muita diversão prometem movimentar o feriadão de toda família

O feriado prolongado em comemoração aos 170 anos da capital sergipana será repleto de entretenimento para todas as idades no RioMar Aracaju! Além das opções de lazer oferecidas pelo Game Station, KidsCar, Vila Trampolim, Bear Plush e Cinemark, o shopping conta com atrações culturais e interativas que prometem momentos inesquecíveis para o público de todas as idades. Confira os destaques e agende-se:

Oceano Vivo – Localizado no Piso L2, ao lado da Camicado, o espaço proporciona uma experiência imersiva e educativa sobre a vida marinha. A exposição inédita combina imagens reais, ilustrações e animações em 3D e destaca a importância da preservação dos oceanos, sensibilizando crianças e adultos para a causa ambiental. Acesso mediante bilheteria.

Doceria do Garfield – Para os apaixonados pelo icônico gato laranja, a Praça de Eventos Mar, no Piso L1, abriga um espaço temático delicioso. A doceria é inspirada no Garfield e promete uma experiência divertida e saborosa para os visitantes. Acesso mediante bilheteria.

Parque Masha e o Urso – Diversão garantida para os pequenos na Praça de Eventos Rio, no Piso L1. Inspirado na famosa animação infantil, o parque proporciona momentos mágicos com brinquedos, cenários interativos e muita alegria. Acesso mediante bilheteria.

Aracaju Além das Lentes – Exposição fotográfica do Incluzoom em celebração aos 170 da capital sergipana. A mostra homenageia a cidade através de registros que destacam sua história e evolução. A exposição será aberta ao público neste sábado, a partir das 16h, e segue até o dia 23 de março, no Piso L2, próximo à Riachuelo. Acesso gratuito.

Exposição ‘Costurando Histórias’ – Uma homenagem a 26 mulheres que se destacaram em nível nacional e internacional. A mostra, que enaltece trajetórias inspiradoras e reforça a importância da representatividade feminina, está instalada em frente à Kalunga, no Piso L1. Acesso gratuito.

Exposição Gatos de Bengala – Em parceria com o Gatil Exoticats, essa programação especial traz uma mostra viva e fotográfica da exótica raça bengal. Uma oportunidade única para os apaixonados por felinos conhecerem mais sobre essa bela e rara espécie. A expo acontece no Piso L1, em frente à Cobasi, das 15h às 19h. Acesso gratuito.

Exposição ‘Cada Fotografia: Uma História!’ – Em cartaz até a próxima quarta-feira, 19 de março, a exposição celebra 15 mulheres sergipanas, destacando suas conquistas e contribuições para a sociedade. A mostra está localizada em frente à Kalunga. Acesso gratuito.

Dia da Pipoca no Cinemark – No domingo, 16 de março, o Cinemark promove uma ação imperdível para os amantes de cinema e pipoca! Os clientes podem levar seu próprio recipiente de casa e, por apenas R$ 19, encher até 10 litros de pipoca salgada. O recipiente deve ser impermeável e higienizado, e a promoção é válida apenas para pipoca salgada, com ou sem topping sabor manteiga, enquanto houver disponibilidade. Cinemas Prime/VIP não participam da promoção. Mais informações no app RioMar Aracaju.

Lotti+Caldas Comunicação – foto assessoria