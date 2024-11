Finados: shoppings Jardins e RioMar Aracaju estarão abertos

Devido ao feriado de Finados, os shoppings Jardins e RioMar funcionarão a partir do meio-dia neste sábado, 2 de novembro. As praças de alimentação, restaurantes e operações de lazer abrirão das 12h às 21h; grandes lojas, das 13h às 21h; demais lojas e quiosques, das 14h às 20h.

O cinema funcionará de acordo com a programação da rede Cinemark e a programação está disponível nos aplicativos do RioMar Aracaju (Android e iOS) e Shopping Jardins (Android e iOS). Os hipermercados, clínica e academia seguirão os horários de suas respectivas redes.

No sábado e no domingo, 2 e 3 de novembro, das 15h às 18h30, o público também terá a oportunidade de conferir as novidades das lojas infantis durante o Desfile Kids. O evento acontece na Praça de Eventos Orquídea.

Shopping Jardins

Praças de Alimentação: 12h às 21h;

Restaurante Tio Armênio: a partir das 11h30;

Restaurantes Camarada Camarão e Senzai: a partir das 12h;

Balacobaco Play, Game Station e Kids Car: 12h às 21h;

Grandes lojas: 13h às 21h;

Demais lojas e quiosques: 14h às 20h;

Exposição Mulheres Rendadas pelas mãos de Altair Santo: 14h às 20h;

Big Fun (Estacionamento B): 15h às 22h.

Desfile Kids (Praça Orquídea): 15h às 18h30.

RioMar Aracaju

Praças de Alimentação: 12h às 21h;

Restaurante Outback: a partir das 11h30;

Restaurantes Ferreiro Grill, Madero e Camarada Camarão: a partir das 12h;

Grandes lojas: 13h às 21h;

Demais lojas e quiosques: 14h às 20h;

Feira Decor Kids: 14h às 20h;

Game Station, Balacobaco Play, Kids Car, Villa Trampolim e Exit Games: 12h às 21h;

Exposição A Força que vem do Peito (corredor da Kalunga): 12h às 21h.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação