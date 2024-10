FINAL DE SEMANA É MARCADO POR GRANDES COMPETIÇÕES ESPORTIVAS EM TODO O ESTADO DE SERGIPE

O Governo de Sergipe tem se destacado pelo investimento contínuo no esporte, promovendo parcerias estaduais e nacionais para fortalecer a prática esportiva em diferentes níveis, desde a base até o alto rendimento. No último final de semana, o estado foi movimentado por diversas competições esportivas, reunindo atletas de modalidades como futebol, ginástica e corrida.

Um dos eventos de maior destaque foi a Copa Quilombola de Futebol, que começou no dia 19 de setembro, com a participação de nove equipes masculinas e três femininas, totalizando 16 jogos. Quilombos de oito municípios foram representados: Laranjeiras, Porto da Folha, Poço Redondo, Ilha das Flores, Barra dos Coqueiros, Simão Dias, Capela e Riachuelo. A grande final aconteceu no último domingo, 13, no Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana.

Na disputa feminina, o Quilombo Mocambo, de Porto da Folha, venceu o Quilombo Mussuca, de Laranjeiras, por 5 a 2. Já no masculino, o Quilombo Mussuca deu o troco e superou o Quilombo Mocambo por 1 a 0, em um jogo bastante disputado. Os campeões representarão Sergipe na Copa Nacional Quilombola de Futebol, em novembro, com local ainda a ser definido. A Copa Quilombola entra para o calendário esportivo do estado, fortalecendo as tradições culturais e esportivas das comunidades quilombolas.

Sergipe também foi palco do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Artística, realizado em Aracaju entre os dias 10 e 13 de outubro, em parceria com a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). O evento contou com a participação de mais de 200 atletas de todo o país nas categorias Pré-Infantil e Juvenil, competindo em provas de Ginástica Artística Feminina (GAF) e Masculina (GAM). Jovens promessas da ginástica brasileira exibiram seus talentos, consolidando o estado como sede de grandes eventos esportivos.

Outra iniciativa de destaque foi a 1ª Corrida dos Servidores de Sergipe, promovida pelo Governo do Estado, por meio das secretarias de Administração (Sead) e do Esporte e Lazer (Seel). Realizada em conjunto com a Meia Maratona 21K Sergipe Run Banese, a corrida reuniu cerca de mil servidores públicos no último domingo, 13.

O evento, que faz parte das comemorações do mês do servidor público, visou incentivar a prática de esportes entre os servidores, promovendo saúde e bem-estar. Além da corrida, as comemorações incluem a retomada dos Jogos dos Servidores, cuja última edição ocorreu em 2009. Estão confirmadas 11 modalidades esportivas, como futsal, voleibol, tênis de praia, natação e paranatação, dominó, queimado e muito mais.

Por fim, a Arena Batistão foi palco da 1ª edição da Taça Rede Gol de Futebol, evento que também aconteceu entre os últimos dias 10 a 13. A competição contou com a participação de 79 times, incluindo quatro equipes femininas, e mais de mil atletas de Sergipe, Bahia e Alagoas. Com cinco campos simultâneos de Fut7, o evento proporcionou o melhor da modalidade na categoria de base e momentos de diversão para todos os envolvidos.

Com essas competições, Sergipe reafirma seu compromisso pelo desenvolvimento esportivo, promovendo a inclusão, saúde e bem-estar da população, além de estimular a integração entre os atletas e suas comunidades. O último final de semana foi uma demonstração de como o esporte vem se consolidando como uma ferramenta essencial para o crescimento social e cultural do estado.

Mariana Dantas, secretária de Estado do Esporte e Lazer de Sergipe, destacou a importância das competições e o impacto positivo que elas têm no estado. “Este final de semana foi uma verdadeira celebração do esporte em Sergipe. Estamos muito felizes em ver tantas modalidades acontecendo simultaneamente, e isso é reflexo do compromisso do Governo com o desenvolvimento esportivo, sempre buscando parcerias que proporcionem oportunidades para nossos atletas. A Copa Quilombola, o Brasileiro de Ginástica, a Corrida dos Servidores e a Taça Rede Gol mostram como o esporte pode integrar nossas comunidades, fortalecendo a saúde e o bem-estar da população”, afirmou.

Foto: Moema Costa