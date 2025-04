FINAL DE SEMANA PROLONGADO CONTARÁ COM TRÊS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TURISMO DE ARACAJU

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Setur em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe, promoverá beste sábado (19) e domingo (20), três eventos que prometem animar o feriadão na capital. Atividades devem atrair aracajuanos e turistas.

Neste sábado (19), às 16h, será realizado o “Ensaio da Rural”. A “Rural do Forró” estará estacionada ao lado da Pista de Patinação da Cinelândia na Orla de Atalaia. A ação contará com apresentações musicais e culturais, além de aula de forró.

Confira:

17h – Aula de Forró com Janilson Júnior e Silvia Luciana

18h – Bob Lelis

20h – Glauber Santos

Descubra Aracaju

Além do “Ensaio da Rural”, como em todos os finais de semana, duas das edições permanentes do “Descubra Aracaju” serão realizadas: Orla Pôr do Sol e Praça Tobias Barreto.

Confira programação:

Descubra Aracaju – Edição Orla Pôr do Sol

Sábado, 19 – Calçadão da Orla Pôr do Sol

16h – Bia Moraes

18h – Chiquinho do Além Mar

Todos sábados, às 16h, a Orla Pôr do Sol se transformará em um verdadeiro ponto de encontro para quem ama a boa música. O fim de tarde será acompanhado por apresentações musicais de tirar o fôlego. Uma experiência única à beira do rio.

Descubra Aracaju – Edição Praça Tobias Barreto

Domingo, 20 – Praça Tobias Barreto

16h30 – Karaokê

19h – Roger Kbelera

Aos domingos, o encontro será na Praça Tobias Barreto, às 16h. Haverá feiras gastronômica e de artesanato, mostra de talentos, shows musicais e o “Revelação da Praça”, espaço reservado para a cantores amadores que desejam soltar a voz. Um evento para reunir todos para momentos inesquecíveis.

