FINAL DE SEMANA TERÁ “DESCUBRA ARACAJU” NO MIRANTE DA 13 DE JULHO E NA PRAÇA TOBIAS BARRETO, EM ARACAJU

Neste final de semana, o projeto permanente “Descubra Aracaju” terá duas edições: Mirando as Artes e Praça Tobias Barreto. A iniciativa torna-se possível graças a um termo de fomento firmado entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE). Confira a programação completa:

Descubra Aracaju – Edição Mirando as Artes

Sexta-feira, 08/08 – Mirante da 13 de Julho

18h – Isaac Borges

20h – Sandyalê

*Feira de Empreendedorismo da NG Eventos, a partir das 16h.

*O “Mirando as Artes” é realizado, às sextas-feiras, uma vez por mês, no Mirante do Bairro 13 de Julho. O público pode levar cooler com bebidas, cadeiras ou banquinhos e curtir momentos inesquecíveis ao lado da família e dos amigos.

Descubra Aracaju – Edição Praça Tobias Barreto

Domingo, 10/08 – Praça Tobias Barreto

16h30 – Karaokê

18h – Deni Rock

20h – Raiz de 4

*Aos domingos, o encontro será na Praça Tobias Barreto, às 16h. Haverá feiras gastronômica e de artesanato, mostra de talentos, shows musicais e o “Revelação da Praça”, espaço reservado para a cantores amadores que desejam soltar a voz. Um evento para reunir todos para momentos inesquecíveis.

Pausa na Edição Orla Pôr do Sol

O “Descubra Aracaju – Edição Orla Pôr do Sol” foi pausado temporariamente. O evento será retomado assim que forem finalizadas as obras de infraestrutura que estão sendo realizadas no local. Com as melhorias que estão sendo feitas, o ponto turístico passará a oferecer um ambiente ainda mais aconchegante para a população e os turistas.

Termo de Fomento

Com o objetivo de estimular a cadeia produtiva do turismo da capital, a Prefeitura de Aracaju e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SE) firmaram termo de fomento. A parceria estratégica, que é coordenada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur), possibilita a implementação de projetos, visando aprimorar a divulgação e valorização do destino Aracaju, durante o ano de 2025.

Com informações da AAN