Final do 1º Torneio dos Quarentões reúne a comunidade do Bugio

A segunda-feira foi marcada por muita bola rolando, confraternização e alegria na Praça Minervino Corrêa Silva, no bairro Bugio.

A grande final do 1º Torneio dos Quarentões, promovida durante a tradicional Pelada dos Quarentões, atraiu moradores de todas as idades e apaixonados pelo futebol society.

O torneio, que contou com a participação de quatro equipes — Verde, Laranja, Azul e Vermelho — foi um verdadeiro sucesso, destacando a força do esporte amador na construção de uma comunidade mais unida e saudável.

O vereador Isac (União Brasil), líder da prefeita Emília Corrêa na Câmara Municipal de Aracaju, acompanhou os jogos de perto, conversou com os atletas e parabenizou a organização do evento.

“Ver a praça cheia, o povo participando e o futebol promovendo alegria e união é motivo de muita satisfação. O esporte transforma vidas e aproxima as pessoas. O nosso mandato vai seguir apoiando iniciativas como essa em todos os cantos de Aracaju,” destacou o parlamentar.

Além de prestigiar as partidas, o vereador Isac realizou a entrega das medalhas aos atletas e dos troféus às equipes campeã e vice-campeã, encerrando o evento com muita festa e reconhecimento aos participantes.

A comunidade do Bugio celebrou não apenas a final do campeonato, mas também o fortalecimento da prática esportiva e do convívio social no bairro.

O sucesso da primeira edição já deixou a expectativa de um calendário esportivo ainda mais robusto para os próximos anos.

Foto e autoria: assessoria