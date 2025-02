Final do Concurso do Rei Momo e Rainha do Carnaval no sábado

A grande final do concurso do Rei Momo e Rainha do Carnaval acontece neste sábado, 15, no Centro de Criatividade, a partir das 17 horas. O evento promete muita animação, brilho e samba no pé, reunindo os candidatos que disputam o título de majestade da folia.

Após a pré-seletiva, os finalistas foram escolhidos por meio de critérios técnicos pelos vídeos e fotos enviados a comissão, previsto em edital. Já as finalistas para o cargo de Rainha do Carnaval, a escolha das finalistas se deu pelos quesitos simpatia, beleza, carisma e, claro, por desenvoltura no samba. A competição contará com um júri especializado, composto por personalidades do meio artístico e carnavalesco em evento é aberto ao público.

Os vencedores do concurso terão a missão de representar o carnaval da cidade, participando de eventos oficiais e desfiles ao longo da festa, além de receber a Chave da Cidade das mãos da prefeita Emília Corrêa, num ato simbólico neste período das festas momescas.

Os nomes dos selecionados que irão para a final do Concurso do Rei Momo e Rainha do Carnaval estará disponível nesta quarta-feira, 12, no Diário Oficial.

AAN