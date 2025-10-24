Final do Sescanção acontecerá 30 de outubro na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju

A grande final do Sescanção 2025 acontecerá na próxima quinta-feira (30), às 19h, no palco da Semana da Sergipanidade, na Praça Fausto Cardoso, no Centro de Aracaju (SE). Geo Sants, Patrícia Morenno, Dani DK, Donali, GUT e Oduma vão em busca dos prêmios de R$ 7 mil (1º lugar), R$ 5 mil (2º lugar) e R$ 4 mil (3º lugar). O evento é gratuito e para toda a família!

Os finalistas alcançaram as maiores notas nas eliminatórias, sendo selecionados três por noite. Os cinco jurados avaliaram os seguintes critérios: originalidade da composição, presença de palco e performance, letra da canção, melodia e harmonia, além de interpretação vocal e expressão.

Nas eliminatórias realizadas dias 22 e 23 de outubro, também se apresentaram Táia, Kodiak Hotel, Danilo Duarte, Renata Pessoa, Marcel, Sérgio Sacra, Mildes, João Falcão e Mahuike.

Para incentivar a nova geração de artistas, o Sescanção também trouxe a Mostra Jovens Compositores, onde Laura Raquel foi a única classificada. Ela recebeu um incentivo financeiro de R$ 500.

O Sesc Sergipe está sob a direção de Aparecida Farias. O regional tem apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros, do Departamento Nacional do Sesc, dirigido por José Carlos Cirilo, e do Sistema Comércio Sergipe, presidido por Marcos Andrade.

Texto e foto Marina Fontenele