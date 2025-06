Fiscalização da Vigilância Sanitária reforça segurança alimentar no Forró Caju 2025

Nesta quarta-feira, 18, enquanto milhares de pessoas aproveitavam a abertura do Forró Caju 2025 na região dos mercados centrais de Aracaju, a Vigilância Sanitária – órgão da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) – esteve em campo para assegurar a saúde da população que consumiu alimentos e bebidas no evento.

Desde as primeiras horas da festa, equipes de fiscalização percorreram todas as barracas e pontos de venda de ambulantes, verificando a manipulação correta dos alimentos, a higiene dos produtos e o armazenamento adequado das bebidas e do gelo. O objetivo é prevenir riscos à saúde e garantir que a população consuma produtos seguros.

“Diariamente estaremos presentes durante os dias de festa fiscalizando o comércio de alimentos, bebidas e gelo. Nosso papel é proteger a população, garantindo que os comerciantes estejam capacitados e os produtos manipulados de forma segura”, explicou Laila Garcia, gerente de alimentos da Rede de Vigilância Sanitária.

Para os vendedores, seguir as normas é fundamental para continuar trabalhando com segurança. A ambulante Ana Cristina dos Santos, que há 25 anos comercializa bebidas em eventos públicos, destacou a importância da capacitação. “Estar em dia com o curso de manipulação de alimentos é essencial. Assim podemos trabalhar de forma segura e atender bem o público”, disse.

A vendedora Maria de Fátima Conceição, que comercializa salgados, doces e caldos, também aprovou a atuação da fiscalização. “A Vigilância passou aqui, verificou tudo e está tudo dentro das normas. Isso dá segurança pra gente e para quem consome nossos produtos”, afirmou.

A ação da Vigilância Sanitária é parte do compromisso da Prefeitura de Aracaju com a saúde pública e com a segurança dos frequentadores do Forró Caju, um dos maiores eventos culturais do estado.

