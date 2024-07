Federação dos Radialistas continua trabalhando em defesa dos Radialistas do Brasil

Na manhã do dia 29/07/24 (Segunda-feira) em Brasília -DF, estiveram no Palácio do Planalto, representando a FITERT, uma comissão da diretoria composta pelos Radialistas: Fernando Cabral (SE) coordenador geral, Jaílson Gomes (RN), vice-coordenador, João Messias (MS), secretário de finanças e administração, Ricardo Ortiz (MS), secretário geral, Luciano Guedes (CG), secretário jurídico, Alex Carvalho (SE) secretário de política institucional e José Antônio (SP) secretário de política internacional, se reuniram na ocasião com o Chefe de Gabinete do Ministério da Secretaria Geral da Presidência da República, Pedro Lopes, e no mesmo dia com Usiel Rios, Assessor Especial do Palácio do Planalto, onde na pauta, foram encaminhadas propostas e projetos, visando a defesa dos Radialistas do Brasil.

Os diretores saíram da reunião satisfeitos com os encaminhamentos que serão dados para as reivindicações junto ao Poder Executivo (Presidência da República), pois, estarão por intermédio desta devolutiva realizando uma agenda positiva em torno de temas relevantes para a categoria dos Radialistas, que surtirão efeitos benéficos a todos os trabalhadores em radiodifusão.

“Estamos muito otimistas e satisfeitos com a acolhida que as autoridades do Palácio do Planalto, nos prestou neste momento, encaminhando nossas reivindicações e provando mais uma vez a importância e valorização dos profissionais Radialistas Brasileiros, por intermédio de seus representantes”, argumentou Fernando Cabral.

Fonte FITERT

Na manhã do dia 29/07/24 (Segunda-feira) em Brasília -DF, estiveram no Palácio do Planalto, representando a FITERT, uma comissão da diretoria composta pelos Radialistas: Fernando Cabral (SE) coordenador geral, Jaílson Gomes (RN), vice-coordenador, João Messias (MS), secretário de finanças e administração, Ricardo Ortiz (MS), secretário geral, Luciano Guedes (CG), secretário jurídico, Alex Carvalho (SE) secretário de política institucional e José Antônio (SP) secretário de política internacional, se reuniram na ocasião com o Chefe de Gabinete do Ministério da Secretaria Geral da Presidência da República, Pedro Lopes, e no mesmo dia com Usiel Rios, Assessor Especial do Palácio do Planalto, onde na pauta, foram encaminhadas propostas e projetos, visando a defesa dos Radialistas do Brasil.

Os diretores saíram da reunião satisfeitos com os encaminhamentos que serão dados para as reivindicações junto ao Poder Executivo (Presidência da República), pois, estarão por intermédio desta devolutiva realizando uma agenda positiva em torno de temas relevantes para a categoria dos Radialistas, que surtirão efeitos benéficos a todos os trabalhadores em radiodifusão.

“Estamos muito otimistas e satisfeitos com a acolhida que as autoridades do Palácio do Planalto, nos prestou neste momento, encaminhando nossas reivindicações e provando mais uma vez a importância e valorização dos profissionais Radialistas Brasileiros, por intermédio de seus representantes”, argumentou Fernando Cabral.

Fonte FITERT