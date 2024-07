No próximo sábado, dia 6 de julho, no período de 9h às 12h, a Federação Interestadual dos Trabalhadores em Radiodifusão e Televisão (Fitert) realiza o Seminário “MEI no ambiente de Rádio e Televisão”. O evento será realizado no Sindicato dos Radialistas de Sergipe e também pela Plataforma Zoom.

Para trabalhar o tema junto ao público a Federação convidou Cezar Britto, advogado, membro honorário vitalício da OAB nacional; Roseniura Santos, auditora fiscal do trabalho, chefe do Setor de Mediação em Sergipe; Ricardo Ortiz, radialista, advogado, secretário Geral da Fitert; e, enquanto debatedor, Patrício Fernando, radialista e advogado pelo Estado de Pernambuco. As inscrições gratuitas podem ser feitas via formulário disponível no site fitert.org.br.

Segundo informações de Fernando Cabral, coordenador nacional da Fitert, esse Seminário visa trazer clareza para os trabalhadores em rádio e TV do Brasil, representados pelos sindicatos filiados à Federação dos Radialistas. “Discutiremos até onde pode ser feita a relação trabalhista MEI no ambiente de rádio e televisão. É uma grande oportunidade, uma oportunidade ímpar, pois teremos especialistas discutindo no dia 6 de julho, em um evento híbrido na sede do Sindicato e na Plantarforma Zoom”, informa o coordenador, ressaltando que o Sindicato dos Radialistas de Sergipe fica localizado na Av. João Ribeiro, 937, bairro Santo Antônio, Aracaju/SE.

Fonte Fitert