Flávio José estrela no Arraiá do Povo, em véspera de São Pedro

O tema do Arraiá do Povo 2023, ‘Sergipe é o país do forró’, tem sido um hino nas apresentações na Orla da Atalaia. A música intitulada ‘Chamego só’ foi composta pelo artista sergipano Rogério, homenageado pelo Governo do Estado, ao ter seu nome atribuído ao palco principal do evento, na área interna de shows. Para celebrar a véspera de São Pedro nesta quinta-feira, 28, o filho de Rogério, o músico Pedro Luan, abriu a noite com chave de ouro, seguido do paraibano Flávio José e na sequência o pernambucano Vitor Fernandes.

Pedro Luan herdou a veia musical do pai e o homenageou usando suas indumentárias e tocando diversas composições de Rogério, entre elas: ‘Chamego só’, reconhecendo que este é um dos principais símbolos de Sergipe. “É muito gostoso tocar no palco que leva o nome do meu pai. Ele está no palco, está dentro de mim, está no colete e no chapéu que estou usando e nas músicas que eu faço. E o fato desse evento ter o mote ‘Sergipe é o país do forró’, da música ‘Chamego só’, nos mostra que é algo que temos que preservar. Nós somos o forró!”, afirmou Pedro Luan.

Na sequência, um dos principais nomes do forró do Brasil, Flávio José, subiu ao palco, dando um show de clássicos que não faltam em tradicionais festas juninas. O cantor, compositor e sanfoneiro paraibano tem 71 anos e alucinou o público com grandes sucessos do forró, eternizados em sua voz, como ‘Tareco e Mariola’, ‘Espumas ao Vento’, ‘A natureza das Coisas’, ‘De mala e cuia’, ‘Cenário de Amor’ e muitas outras.

“É sempre uma alegria voltar aqui em Sergipe. Quase todos os anos estávamos aqui, até que veio a pandemia e atrapalhou. Mas agora voltamos, graças a Deus! A minha relação com Sergipe é de muitos anos, inclusive conheci Rogério, que dá nome a esse palco. A gente tinha uma aproximação muito bacana, sempre foi um grande artista, batalhador e que infelizmente nos deixou tão cedo. Mas a gente honrou o nome dele neste palco, esta noite”, disse Flávio José.

Fechando a noite, o jovem Vitor Fernandes, de 26 anos, natural de Petrolina, interior pernambucano, colocou o público para dançar ao som do piseiro. “É a primeira vez que toco no Arraiá do Povo e espero que seja a primeira de muitas. Nosso repertório é bem atualizado, tocamos tudo o que está fazendo sucesso recentemente, mas como estamos na época do São João, também trouxemos clássicos que representam a época, como Luiz Gonzaga e Flávio José. É uma honra muito grande participar desse evento, com artistas de renome, como o próprio Flávio José”, destacou.

Quem prestigiou o evento foi Mestrinho, cantor, compositor e sanfoneiro sergipano que se apresenta no Arraiá do Povo na próxima sexta-feira, 30, também no palco Rogério. “A programação está maravilhosa! Promover mais de 30 dias de forró é uma grande atitude do Governo do Estado em prol do nosso forró, do nosso São João e em prol do estado de Sergipe. Fico muito feliz por estar aqui hoje prestigiando o meu amigo Flávio José. Dia 30 estarei também tocando e cantando nesse palco”, declarou.

País do forró

Este ano o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos do estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontece em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.

Foto: Moema Costa