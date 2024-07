FNNIC firma parcerias estratégicas em Aracaju para o VII Encontro

O Fórum Norte Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC) intensificou os preparativos para seu VII Encontro, marcado para 19 e 20 de setembro no Hotel Quality, em Aracaju. Nesta semana, o presidente do FNNIC, Marcos Holanda, liderou uma série de reuniões na capital sergipana, consolidando apoios cruciais para o evento.

O objetivo principal do Fórum em Aracaju é ampliar os debates sobre a construção civil e a habitação popular no Norte e Nordeste. A iniciativa busca incentivar entidades representativas e autoridades políticas a compreenderem melhor o cenário regional e a proporem ações direcionadas para o setor.

Dois importantes acordos foram firmados com instituições estaduais. O Banco do Estado de Sergipe (BANESE), representado pelo presidente Marcos Antônio Queiroz, confirmou seu apoio ao evento, discutindo formas de colaboração com o setor. Paralelamente, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, na figura de sua presidente Susane Azevedo, também recepcionou a comitiva, reforçando a importância do diálogo entre o setor da construção e os órgãos de controle.

O FNNIC também garantiu o apoio da Prefeitura de Aracaju e do Governo do Estado de Sergipe, este último por meio da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE). Essas parcerias prometem ampliar o alcance e a relevância do encontro para a região.

Outro encontro significativo ocorreu no SEBRAE Sergipe, onde o presidente do FNNIC foi recebido pela superintendente Priscila Felizola e pelo diretor técnico Breno Barreto.

Na Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE), a comitiva do FNNIC foi recebida pelo presidente, deputado Jeferson Andrade, e pelo deputado Garibalde Mendonça. O encontro abordou temas cruciais para a construção civil e buscou o apoio do legislativo estadual para o fórum.

A agenda incluiu ainda um almoço com executivos da Caixa Econômica Federal, organizado pela Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas (ASEOPP). O bate-papo girou em torno das perspectivas do mercado imobiliário e das opções de financiamento para o setor.

Casa nova para quem precisa

O ponto alto dos anúncios foi uma ação social prevista para o VII Encontro. Em parceria com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o FNNIC vai doar uma casa mobiliada no bairro Santos Dumont, em Aracaju. A futura moradora será uma mulher em situação vulnerável, escolhida pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Seasc), chefiada por Érica Mitidieri.

“Além de discutir os rumos do nosso setor, queremos fazer a diferença na vida das pessoas e contribuir para o desenvolvimento regional”, afirmou Marcos Holanda. “As parcerias que firmamos, desde órgãos públicos até instituições de apoio empresarial, e essa ação social mostram que o FNNIC está comprometido não só com a construção civil, mas com toda a sociedade.”

Por Marcelo Carvalho