FNNIC realiza vistoria em terreno onde será construída casa para família vulnerável

O Fórum Norte Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC) deu início, na última quinta-feira (1), a um projeto pioneiro de construção de uma casa para uma família em situação vulnerável em Aracaju. A iniciativa, parte das ações do VII Encontro do FNNIC, une esforços de entidades públicas e privadas em prol do desenvolvimento social.

O terreno de 10 por 30, doado pelo estado, está localizado nos fundos da UBS José Machado de Souza, no bairro Santos Dumont. O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE) realizará a terraplanagem, evidenciando a colaboração intersetorial.

Marcos Holanda, presidente do FNNIC, destaca o alcance do projeto: “Vamos além da construção civil. Estamos edificando esperança e oportunidades, representando nossa visão de um Sergipe mais justo e solidário.”

A construção utilizará o sistema inovador da Lightwall, empresa pernambucana parceira do projeto. Seu método emprega painéis leves e resistentes, prometendo reduzir o tempo de construção em 75%, os custos em 30% e os resíduos em 80%, comparado aos métodos tradicionais.

“É uma solução com 50 anos de garantia, ideal para as demandas atuais do mercado”, afirma o engenheiro Brian Barreto, presente na vistoria.

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SEASIC) selecionará a beneficiária, focando em uma mulher em situação de vulnerabilidade. A doação será feita diretamente em seu nome, promovendo autonomia e empoderamento feminino.

Luiza Brunet, empresária e ativista, participará da entrega da casa. Sua presença reforça a conexão do projeto com iniciativas mais amplas de proteção às mulheres, como o selo de certificação da ABNT para empresas, desenvolvido pelo Instituto Nós Por Elas, do qual Brunet é cofundadora.

O VII Encontro do FNNIC, marcado para 19 e 20 de setembro em Aracaju, será o palco desta ação social, reafirmando o compromisso do setor com o progresso da região Nordeste.

A iniciativa conta ainda com o apoio da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e da Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas (ASEOPP), consolidando uma rede de parceiros comprometidos com a transformação social.

Foto assessoria

Por Marcelo Carvalho