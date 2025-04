O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM/SE) informou nesta sexta-feira (18), que um prédio abandonado pegou fogo na avenida João Rodrigues, no bairro Industrial, em Aracaju.

As informações passadas por populares são de que que o local era utilizada por pessoas em situação de rua, mas não havia ninguém no momento do incêndio.

O CBM informou ainda que a ocorrência foi registrada como fogo em lixo. Não há informações sobre feridos.

Foto reprodução