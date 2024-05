Fogo na Saia e Jeanny Lins e Dedé Brasil são atrações  do Rancho RioMar

Apresentação das bandas acontece nos dias 6 e 7 de junho, com acesso gratuito

O mês mais animado e colorido chega à capital anunciando a nova programação do Rancho RioMar, evento que acontece nas praças de alimentação do empreendimento. Na quinta-feira, dia 6 de junho, a Banda Fogo na Saia vai aquecer o coração dos forrozeiros mais românticos na Praça Mar. Já na sexta-feira (7), encerrando a programação do Rancho RioMar indoor, Jeanny Lins e Dedé Brasil sobem ao palco da Praça Rio com o melhor do Forró das Antigas.

Conhecida como a banda dos corações apaixonados, a Fogo na Saia tem à frente Xande Melo e Nanda Kaprity, apresentando um repertório de músicas autorais e inspiradas nas grandes bandas de rock dos anos de 1990. A partir de versões de canções de sucesso da época, a banda criou uma identidade única no cenário nacional do forró romântico.

A discografia da banda sergipana conta com músicas como “Te Amo Sim,” “Nosso Amor é 10,” “Uma Estrela, Um Sol,” “Mais 500 Anos,” “A Química do Amor” e “A Força Desse Amor”, “A Senha”, ‘Uma Estrela, um Sol’, ‘É eu amor que eu quero’, entre outros tantos sucessos.

O show da Fogo na Saia é uma boa opção para os forrozeiros enamorados abrir o mês de junho antecipando a celebração do Dia dos Namorados. Fica a dica!

Finalizando as noites animadas do Rancho RioMar, na sexta-feira, 7 de junho, a dupla Jeanny Lins e Dedé Brasil, trazem para o palco da Praça de Alimentação Rio, o melhor do forró das antigas. Juntos, desde os tempos da banda Forró Brasil, a dupla, que arrasta uma legião de fãs, vai brindar o público com um forró pra ninguém ficar parado.

Além dos shows, o Rancho RioMar também é palco para a transmissão do programa Canal Elétrico, apresentado por Fabiano Oliveira e transmitido pela TV Atalaia, afiliada da Record. As apresentações iniciam sempre às 19h e o acesso é gratuito. Uma programação livre para a diversão de toda família.

