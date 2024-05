Folia Entretenimento prepara grande equipe para temporada junina em Sergipe

A temporada junina já começou e a Folia Entretenimento está com tudo para a época que é a mais aguardada pelos nordestinos. Fazendo jus ao título de que Sergipe é o país do forró, a agência de entretenimento montou uma grande equipe para atender seus artistas nos shows que serão realizados nos quatro cantos do estado.

São mais de 500 profissionais envolvidos direta e indiretamente em mais de 300 horas de show, mais de 60 cidades e mais de 8.000 quilômetros de estrada para levar a alegria contagiante de um produto Folia Entretenimento para os sergipanos e turistas que virão curtir o mês do forró em Sergipe.

A Folia é uma agência de entretenimento sergipana que é responsável pela estratégia , marketing e produção de grandes nomes do cenário nacional no estado. Artistas como Nattan, Mari Fernandez, João Gomes, Henry Freitas, Tarcísio do Acordeon, Maiara e Maraisa, Simone Mendes, Jonas Esticado, Xand Avião, Wesley Safadão, Bruno e Marrone, Luan Santana e Henrique e Juliano são alguns nomes do casting da agência.

Por Felipe Martins