FOLIÕES DEVEM FICAR ATENTOS AO ESCOLHER ARTIGOS PARA CURTIR O CARNAVAL; VEJA AS RECOMENDAÇÕES DO ITPS

Com a chegada do Carnaval e o aumento da procura por artigos temáticos, especialmente os infantis, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), reforça a importância dos cuidados na hora da compra. O objetivo é garantir que os foliões aproveitem a festa com segurança e sem riscos à saúde.

O diretor-presidente do órgão, Kaká Andrade, destaca que a recomendação principal é verificar se os produtos possuem informações essenciais, como instruções de uso, alertas de segurança e, no caso dos brinquedos e fantasias infantis, o selo do Inmetro. “Os consumidores devem conferir se as instruções estão em língua portuguesa e sempre exigir a nota fiscal, essencial para que os órgãos de defesa do consumidor possam rastrear a origem do produto, caso ocorra algum problema”, orienta. Para os foliões que optaram por fantasias, a composição têxtil do tecido deve ser observada na etiqueta. O ideal é conferir se há informações sobre a composição do material, instruções de lavagem e temperatura, prevenindo possíveis reações alérgicas.

Riscos

A gerente executiva de metrologia e qualidade do ITPS, Inêz Almeida, alerta que alguns itens carnavalescos podem representar riscos, especialmente para crianças. “Brinquedos, fantasias com cordões, botões pequenos ou zíperes sem proteção devem ser analisados com atenção, pois podem causar acidentes graves. Máscaras podem gerar asfixia e pequenos acessórios podem ser engolidos. Além disso, a faixa etária indicada na embalagem deve ser respeitada”, orienta. Diferente de outros produtos, as espumas artificiais, amplamente usadas no Carnaval, não precisam do selo do Inmetro.

Denúncias e informações

Caso o consumidor perceba alguma irregularidade, pode registrar uma denúncia na Ouvidoria do ITPS, pelo telefone (79) 3198-8822, pelo e-mail ouvidoria@itps.se.gov.br ou presencialmente, na sede do instituto, localizada na Rua Campo do Brito, nº 371, bairro 13 de Julho, Aracaju.

Foto: ITPS