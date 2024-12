FORÇAS DE SEGURANÇA APRESENTAM PLANEJAMENTO DO ANO NOVO; 300 OPERADORES SERÃO DESTACADOS

Com a aproximação das celebrações de Ano Novo, as forças de segurança pública do estado de Sergipe intensificam os preparativos para garantir um Réveillon tranquilo e seguro a todos os sergipanos e turistas. O planejamento, que abrange tanto a capital Aracaju quanto o interior do estado, foi detalhado pelo tenente-coronel Alisson Cruz, porta-voz da Polícia Militar, pela delegada Nalile Castro, responsável pelo plantão da Polícia Civil na Orla de Atalaia, e a coronel Maria Souza, do Corpo de Bombeiros Militar.

A partir das 16h do dia 31 de dezembro, a Polícia Militar de Sergipe iniciará um esquema especial de policiamento para a festa da virada. Aproximadamente 250 policiais atuarão de forma extraordinária, além do efetivo ordinário que já realiza a segurança diuturnamente. “Nosso objetivo é garantir que todos possam celebrar a virada de ano com ordem e tranquilidade”, afirmou o tenente-coronel Alisson Cruz.

Em Aracaju, a Orla da Atalaia, um dos principais pontos de comemorações, receberá policiamento ostensivo realizado por unidades especializadas como o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), Batalhão de Radiopatrulha e o Batalhão de Choque. Na faixa de areia, a segurança será reforçada com o emprego de UTVs e da Cavalaria. “Estamos prontos para atender às necessidades de quem for aproveitar o banho de mar durante as celebrações”, explicou o porta-voz.

O interior do estado também receberá atenção especial, especialmente nas cidades que possuem praias, como Estância e Pirambu, tradicionalmente procuradas para as celebrações de Réveillon. Além disso, os Batalhões de Policiamento de Trânsito (BPTran) e o de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRv) reforçarão a segurança nas vias urbanas, estaduais e federais, com o objetivo de prevenir acidentes e garantir a fluidez do trânsito.

A Polícia Civil também estruturou um esquema especial para atender às demandas do Réveillon. A Delegacia de Turismo, localizada na Orla da Atalaia, funcionará em regime de plantão das 8h do dia 31 de dezembro às 8h do dia 1º de janeiro. O plantão contará com delegados e oficiais investigadores prontos para registrar boletins de ocorrência e conduzir procedimentos relacionados a crimes de menor e maior potencial ofensivo.

“Nosso objetivo é atender de forma rápida e eficiente não apenas os casos que possam ocorrer durante a festa da virada, mas também aqueles relacionados às áreas dos bairros Atalaia e Coroa do Meio”, destacou a delegada Nalile Castro. A estrutura será essencial para garantir a segurança de moradores e turistas, proporcionando atendimento ágil e qualificado.

O Corpo de Bombeiros atuará nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro na Operação Praia Segura, a ser realizada nos municípios de Aracaju, Estância (praias do Abaís e Saco) Itaporanga (praia da Caueira), Propriá e Campo do Brito. “Além do efetivo ordinário de 110 bombeiros militares, iremos reforçar de forma extraordinária com um efetivo de 24 militares. Estarão disponíveis diversos equipamentos e veículos como jet ski, quadriciclos, UTVs, ABTF, viaturas de salvamento, de combate a incêndio e de atendimento pré-hospitalar”, detalhou a operação a coronel Maria Souza.

Recomendações para a população

As autoridades reforçam a importância da colaboração da população para que a festa de Réveillon transcorra sem intercorrências. “Pedimos que os condutores respeitem as leis de trânsito, evitando dirigir após consumir álcool, e que os cidadãos tenham bom senso em relação ao som alto, respeitando o direito ao sossego alheio”, alertou o tenente-coronel Alisson Cruz.

Com o empenho das forças de segurança pública e a conscientização da população, Sergipe se prepara para receber 2025 com paz, ordem e celebração. A expectativa é de que o planejamento detalhado assegure um evento marcante e seguro para todos.

Foto: Ascom SSP