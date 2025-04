Formatura da 1ª turma da Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras será terça

O Instituto Ser e o Grupo Gambiarra realizam, nesta terça-feira, 22, a cerimônia de formatura da primeira turma da Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras – 2024, programa de aceleração e liderança voltado ao fortalecimento de mulheres empreendedoras sergipanas.

A iniciativa foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira e contou com recursos do Ministério da Cultura, do Governo Federal. O evento celebra o encerramento da primeira etapa do projeto, que busca impulsionar o protagonismo feminino na economia criativa e nos negócios locais.

A solenidade será realizada no auditório do Museu da Gente Sergipana, em Aracaju, e contará com a presença das formandas, representantes de instituições parceiras e convidados.

Serviço

O quê: Formatura da primeira turma da Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras – 2024

Quando: terça-feira, 22 de abril

Horário: 19h

Onde: Auditório do Museu da Gente Sergipana – Aracaju/SE

