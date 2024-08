Formatura de Medicina revoluciona mercado de eventos com super show de Xand Avião

A cidade de Aracaju foi palco de um evento inesquecível nessa quinta-feira, 08 de agosto, quando a SuperA Formaturas realizou a grandiosa festa de formatura da turma 15 de Medicina da Universidade Tiradentes (Unit). Com 3.000 convidados e 10 horas de celebração no Centro de Convenções AM MALLS, o evento se destacou como um marco na história das formaturas da cidade.

O evento trouxe inovações que elevaram o padrão das celebrações em Aracaju. Pela primeira vez na cidade, um artista de grande porte, Xand Avião, se apresentou em uma formatura, ao lado de Wallas Arrais, proporcionando momentos de pura euforia e entretenimento de alto nível. O palco, o maior já implementado em uma formatura na cidade, contou com 250 metros de painel de LED, também uma novidade inédita para o público sergipano.

A SuperA Formaturas não poupou esforços para garantir que a festa fosse perfeita em todos os aspectos. A estrutura foi fornecida pela JA Estruturas, enquanto o buffet, de alto padrão, ficou a cargo do renomado Porto Fino. A produção local da noite foi garantida pela Folia Entretenimentos, compondo um conjunto de fornecedores de excelência que contribuíram para o sucesso do evento.

Atuando no mercado de eventos desde 2012, a SuperA Formaturas já realizou mais de 350 formaturas, atendendo a mais de 10.000 formandos em diversos estados do Nordeste, incluindo Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Maranhão. Com mais de 600 formaturas já fechadas até 2029, a empresa se consolida como referência no segmento, quebrando paradigmas ao unir alta tecnologia e inovação sem abrir mão da tradição.

A estreia em Aracaju reafirma o compromisso da SuperA Formaturas em entregar experiências únicas, sempre superando as expectativas dos formandos e convidados. Com um amplo casting de artistas nacionais e uma equipe dedicada a criar eventos memoráveis, a empresa se destaca pela capacidade de transformar sonhos em realidade.

