Fornecimento de água da região central de Aracaju é restabelecido

O abastecimento de água da região central de Aracaju já foi restabelecido no início da noite deste domingo, 1º, mediante trabalho concentrado das equipes técnicas e de operação da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). O comprometimento na distribuição ocorreu em virtude do rompimento da adutora, registrado nas primeiras horas da manhã de hoje, na avenida Pedro Calazans, impactando todo o entorno.

Durante todo o dia, representantes da Deso, a exemplo do presidente Luciano Goes, estiveram presentes e deram o suporte necessário à população. Uma família que teve a residência afetada foi encaminhada a uma pousada da capital para que fosse garantida total segurança. “O Serviço Social da Deso ofereceu suporte às famílias e comerciantes. Foi feito um levantamento e, após análise, a Deso arcará com possíveis prejuízos registrados”, disse o presidente, ao adiantar que a parte de pavimentação asfáltica começará nesta segundafeira, 2, e será totalmente restabelecida até, no máximo, a próxima quinta-feira, 5, conforme informou a empresa responsável por efetuar o serviço.

O presidente destacou ainda, que, por precaução, outro trecho do asfalto será aberto, com o intuito de verificar se há possíveis vazamentos. “O objetivo é nos anteciparmos e evitar algum outro acidente”, informou.

Foto ascom Deso