FORRÓ, BREGA E SERTANEJO ANIMAM SERGIPANOS E TURISTAS NO PENÚLTIMO SÁBADO DO ARRAIÁ DO POVO, EM ARACAJU

O penúltimo sábado de festejos no Arraiá do Povo, 21, na Orla da Atalaia, foi marcado pela mistura de ritmos, com o tradicional forró, o brega e também o sertanejo. Mais de 37 mil sergipanos e turistas puderam acompanhar as apresentações de Leonne O Nobre, Samyra Show, Zezé Di Camargo & Luciano e Flor de Maracujá. No palco 360º, durante os intervalos entre as bandas, a artista Thaís Nogueira comandou a animação do público.

No ritmo do brega, o artista sergipano Leonne O Nobre abriu a noite com uma apresentação envolvente, interpretando canções autorais e sucessos consagrados do gênero. Essa é a primeira vez que ele participa do Arraiá do Povo. “Pra mim, é muito gratificante ter recebido esse convite. É a minha primeira vez. A banda está dando seus passos para conquistar não só Sergipe, mas também as regiões vizinhas. Então, cada passo é importante. Estou realmente muito feliz, de coração. Feliz pelo convite”, agradeceu.

Em seguida, foi a vez da cantora de forró Samyra Show, que agitou o público com sucessos marcantes de sua carreira, como ‘Primeira Vez’ e ‘Erro Bom’. “Eu sou muito grata e muito feliz por fazer parte desse arraiá, porque é o único que temos no Brasil à beira-mar. Então, estou muito feliz por estar mais um ano participando desse grande evento”, agradeceu.

A dupla sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano, a mais aguardada da noite, emocionou o público com um repertório repleto de clássicos que marcaram gerações. “Ser inserido numa festa tão grande como essa é sinal de prestígio, mas, antes de tudo, é motivo de gratidão. O Brasil é um celeiro musical, um celeiro de arte. Vocês poderiam chamar quem quisessem para essa festa, principalmente, nomes novos não faltam para fazer uma festa linda, como vocês fazem aqui. Então, quando vocês inserem a marca Zezé Di Camargo & Luciano numa festa como essa, para a gente é motivo de muita gratidão”.

A banda responsável por encerrar a noite no maior Arraiá à beira-mar do Brasil foi a Flor de Maracujá. “Aqui realmente é o país do forró. Sergipe é um lugar absurdo de tão apaixonado por forró! E é isso, é muita emoção. A cada ano que a gente vem, esse já é o terceiro, fica claro que estamos no caminho certo. É sempre bom estar aqui”, destacou o vocalista da banda, Jean Silva.

E quem garantiu a animação do público no Palco 360⁰, durante os intervalos dos shows, foi a artista sergipana Thaís Nogueira. “Estar aqui representa a constatação de que tudo está dando certo. A gente viaja muito, eu não moro mais em Sergipe, agora moro em São Paulo. Trabalho o ano inteiro com forró, com as tradições, levando o nome de Sergipe para o mundo. Então, estar aqui mais um ano é a prova disso. Estou feliz, me sinto em casa”, enfatizou.

Público

A mistura de ritmos agradou tanto os sergipanos quanto os turistas. Foi o caso da empresária Mara Ramos, da cidade de Salvador, que estava no Arraiá pelo segundo dia consecutivo. “O forró é essencial, mas eu sou muito eclética em relação ao gosto musical. Acho que há espaço para tudo. Assim como no nosso Carnaval de Salvador, que recebe muitas bandas sertanejas, acredito que aqui também podemos abrir os braços e receber todos os estilos musicais”, considerou.

A sergipana Agda Luzia, fã de carteirinha da Dupla Zezé Di Camargo & Luciano, também fez questão de ressaltar a importância da mistura de ritmos musicais. “O Brasil é pra todos, o sol nasce pra todos, então todos tem que curtir. Eu vim curtir o meu, não quer dizer que eu vou menosprezar ou deixar de curtir os outros”, disse ela, que estava ao lado da filha Agda Sophia e segurava um cartaz com um pedido de foto com a dupla sertaneja.

País do Forró

