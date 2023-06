Forró Caju 2023 garantirá direitos com atuação da Abordagem Social

A Assistência Social realizará identificação e notificação de situações de violações de direitos humanos que possam ocorrer durante a festa

Para garantir a proteção social e promover a garantia de direitos de grupos vulneráveis, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, se prepara para atuar durante o Forró Caju 2023, que acontecerá entre os dias 23 e 29 de junho, na praça Hilton Lopes, entre os mercados centrais.

Em eventos de grande porte, a Assistência Social atua para a notificação de situações de violações de direito que possam ocorrer durante a festa, como racismo, racismo religioso, LGBTQIfobia, trabalho infantil, abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes e de desrespeito e violência contra mulheres, pessoa idosa e pessoas com deficiência. Este ano, o Conselho Tutelar se soma as equipes, atuando com um conselheiro de cada distrito por noite, em todo o espaço do Forró Caju.

“Estaremos com cerca de dez profissionais por noite, entre assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais e auxiliares administrativos, além de seis conselheiros tutelares, distribuídos pelo espaço durante as sete noites do evento, para atender essas pessoas no que for necessário. Garantimos a proteção social da população mais vulnerável com a Abordagem Social e o Conselho Tutelar. Nosso objetivo é observar, registrar e encaminhar possíveis violações de direitos, da mesma forma, prevenir essas ocorrências, proporcionando uma festa com inclusão social e proteção aos grupos vulneráveis”, explica Simone Santana, secretária da Assistência Social de Aracaju.

Além disso, as equipes que integram o Serviço Especializado em Abordagem Social atuarão também no Forró nos Bairros, nessa sexta-feira e sábado, dias 16 e 17. Durante os eventos que integram o período junino da capital serão identificadas crianças ou adolescentes em possíveis vivências de trabalho infantil, que estejam desacompanhadas, e demandas da população em situação de rua para os devidos encaminhamentos.

Orientações e denúncias

No Forró Caju 2023, as equipes atuarão ainda no atendimento de demandas espontâneas em um estande instalado no evento, encaminhando-as para os órgãos da rede de proteção. Para denúncias, orientações e demais encaminhamentos durante a festa, a Assistência Social e o Conselho Tutelar disponibilizarão o telefone (79) 98102-5822 para atendimentos apenas por ligação.

Foto: Ascom / Assistência Social de Aracaju