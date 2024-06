FORRÓ CAJU 2024: ANA CASTELA E MICHEL TELÓ ESTÃO ENTRE AS ATRAÇÕES DA NOITE DE SÃO JOÃO, DIA 24, EM ARACAJU

Após a primeira noite de muita música e arrasta-pé, a programação do Forró Caju 2024 dá continuidade aos shows na praça Hilton Lopes, entre os mercados centrais de Aracaju.

O evento é uma realização da Prefeitura, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju, e nesta segunda-feira, 24, a festa continua com atrações que trazem a diversidade musical dentro do universo do forró, indo do tradicional ao moderno.

A dupla Ramon e Randinho abre a noite de shows no Palco Luiz Gonzaga, às 20h. Em seguida, às 21h30 quem continua a festa é o artista aracajuano Pedro Lua. Às 23h entra uma das atrações mais aguardadas da noite: a boiadeira Ana Castela e, logo após, o também cantor sertanejo Michel Teló toma conta do palco às 00h30.

Uma das atrações mais esperadas do Forró Caju 2024, a cantora de 23 anos, Ana Castela, é sucesso entre crianças e jovens. A dona do hit ‘Solteiro Forçado’ tem gerado grande expectativa no público desde que o nome foi confirmado na programação. A noite será de muita alegria e tradição no maior evento cultural da cidade.

Para fechar a programação de festejos juninos, às 2h Jeanny Lins e Dedé Brasil dão continuidade, com muita música e forró. A dupla fez parte da primeira banda de forró do país, a Banda Forró Maior. Juntos, eles fizeram turnês pelo Brasil, além de países da Europa, contribuindo para a história do forró. Essa passagem pela banda rendeu várias músicas que fazem sucesso e são regravadas até os dias de hoje por novos cantores. Após alguns anos com ambos em seguindo carreira solo, a dupla retomou a parceria.

Palco Gerson Filho

No Palco Gerson Filho, as atrações também prometem grandes shows e animação nesta noite de segunda-feira. A programação está recheada de grandes nomes da cultura sergipana, iniciando às 17h, com o Trio Ave Rara, abrindo os festejos, seguido pelo sanfoneiro Lucas Campelo, às 18h30. Em seguida, a Quadrilha Junina fará apresentação às 20h e depois Fábio de Estância sobe ao palco às 20h30. A tradicional dupla Chiko Queiroga & Antônio Rogério continua o forró às 22h e, logo após, o grupo Forró Candieiro de Prata entra às 23h30. Para encerrar a noite cheia de sergipanidade, Dani Martins fecha a programação com chave de ouro.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA