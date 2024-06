Forró Caju 2024: credenciamento para veículos de comunicação inicia nesta segunda

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom), dá início nesta segunda-feira, 3, ao credenciamento de veículos e profissionais de comunicação que atuarão na cobertura jornalística do Forró Caju 2024. O procedimento deverá ser realizado até o dia 13 de junho, exclusivamente por meio do preenchimento do formulário online.

Será preciso informar o veículo, endereço de email, nome completo, DRT e RG, além da função exercida pelos profissionais escalados para o evento. Após o envio, o solicitante receberá uma mensagem automática de que a solicitação de credenciamento foi recebida e será analisada.

Para acesso às áreas restritas do evento, os profissionais precisarão estar com a credencial que será disponibilizada pela Secom e com o crachá do veículo em que trabalha.

Considerado um dos maiores eventos do calendário junino do país, o Forró Caju 2024 acontecerá de 23 a 29 de junho, na praça de eventos Hilton Lopes, entre os mercados centrais, e terá mais de 80 atrações.

Para outras informações, contatar a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) pelos telefones (79) 4009-7879/7878, ou pelo email jornalismo@aracaju.se.gov.br.

Arte: Secom/PMA