Forró Caju 2024: Emsurb recolhe mais de 7,5 toneladas de lixo no primeiro dia de festa

O primeiro dia de programação do Forró Caju 2024, evento realizado pela Prefeitura de Aracaju, atraiu uma multidão de aracajuanos e turistas para a praça Hilton Lopes e foi encerrada por volta das 5h da manhã desta segunda-feira, 24. Logo depois, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) já posicionava seus agentes para iniciarem em um rigoroso esquema de limpeza, lavagem e higienização da área onde a festa acontece e de todo o centro da cidade. Às 6h da manhã, pontualmente, o trabalho teve início por meio de 100 profissionais e, em pouco mais de duas horas, a Emsurb recolheu 7,5 toneladas de resíduos na região, um trabalho coletivo que demonstra compromisso com a cidade, organização do evento, eficiência e respeito à cidadania coletiva.

Segundo o gerente de Limpeza Urbana da Emsurb, Lauro Maia, todo o esquema de limpeza e lavagem da região demonstra o compromisso da Prefeitura com a população, a organização do evento, eficiência e respeito à cidadania coletiva. “Em pouco mais de duas horas, toda a área está limpa, permitindo que ambulantes, comerciantes e toda a população, que se dirija aos Mercados Centrais e toda a região do centro da cidade, não tenha nenhum tipo de desconforto no uso do espaço urbano. Pelo contrário, quem vier ao centro da cidade encontrará um ambiente limpo e higienizado, confortável, a exemplo do que é a cidade de Aracaju ao longo de todo o ano”, destacou.

O gerente de Áreas Verdes, Aurélio Aragão, salientou o trabalho de lavagem e higienização realizado no Forró Caju, assim como vem acontecendo no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, utilizando cinco caminhões-pipa com capacidades variando entre 8, 15 e 20 mil litros de água. “É necessário fazer a lavagem também durante o evento, especialmente na área do entreposto de pesca, para eliminar os fortes odores. Realizamos esse trabalho de lavagem agora e horas antes, e durante o evento reforçamos a lavagem”, explica Aurélio.

Os comerciantes sorteados para vender nos espaços onde a festa acontece também se mostraram satisfeitos com a organização e o trabalho de limpeza logo após o encerramento da programação da noite. É o caso de Dudu, proprietário do Dudu Burguer, que elogiou a ação da Emsurb. “É importante porque dá aquela atenção desde o início do dia. O processo de cadastro e sorteio para a definição dos locais foi muito bem conduzido, evitando irregularidades. O trabalho da Emsurb em todo esse processo é exemplar. Prova disso está aqui, agora, mal terminou a primeira noite de programação e já há todo esse esforço para deixar tudo organizado para logo mais, a segunda noite. A Emsurb está de parabéns”, elogiou.

Da mesma maneira, Moisés dos Santos, gerente de um dos maiores estabelecimentos comerciais do centro da cidade, localizado bem ao lado do Mercado Antônio Franco, também ressaltou a importância do trabalho realizado no início da manhã de hoje. “Chegar para trabalhar e encontrar tudo limpo é fundamental. Essa ação foi muito bem conduzida e organizada. Até mesmo o trabalho de montagem da estrutura da festa, da disposição dos espaços para o comércio específico do evento, tudo muito bom”, afirma Moisés.

Valdirene Ferreira dos Santos, agente de limpeza, ciente da importância do trabalho que realiza e do momento especial que o Forró Caju representa para a cidade, não esconde o orgulho de fazer parte da equipe de limpeza. “Motivação e amor pelo trabalho. Acordar às quatro da manhã para vir para o trabalho e às seis começar a preparar todo o espaço para o segundo dia de festa é gratificante. Ver a cidade limpa e pronta para receber os turistas me deixa muito feliz”, afirma Valdirene. O sentimento é compartilhado por Luciano de Oliveira, também agente de limpeza. “Estou acostumado com esses horários e entendo a importância do nosso trabalho para a cidade, para a festa e para o turismo”, reforça.

Forró Caju Recicla

Com o projeto Forró Caju Recicla, implantado pela Emsurb no evento, são disponibilizados dois Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), onde os catadores que fazem o recolhimento de materiais recicláveis no perímetro da festa podem pesar os materiais e receber os recursos imediatamente. José Pereira Lima é reciclador há mais de dez anos e aproveitou o início do dia para também fazer o seu trabalho. “Já economiza tempo. A gente não precisa levar o material para outro lugar, já vende aqui mesmo”, afirmou.

