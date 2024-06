Forró Caju 2024: festejos juninos contemplam toda a capital

Bandeirolas por toda parte, comidas típicas e o ritmo de forró ecoando por todos os cantos da cidade: esse é o principal cenário do mês de junho, marcado na capital sergipana pela tradição dos festejos juninos. Nesse sentido, a Prefeitura de Aracaju preparou uma programação ampla, que contempla toda a cidade.

O São João na Praça, evento realizado pela Prefeitura em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio), segue levando musicalidade para a região central da cidade, com palco montado na praça General Valadão e programação até o dia 21 de junho. O Forró nos Bairros acontece este final de semana, nos dias 15 e 16, nos bairros 17 de Março e Mosqueiro (Orla Pôr do Sol), respectivamente.

A programação do final de semana inclui ainda o Circular Junino que, com muita música e arrasta-pé, celebra a cultura sergipana nos principais pontos turísticos de Aracaju. Sem contar a tradicional festa que acontece na Rua São João, a qual a Prefeitura de Aracaju é parceira em sua realização.

Programação

As atividades do Circular Junino deste ano serão prolongadas até 28 de junho e abrangem o Aeroporto Santa Maria, a Feira do Turista (Orla da Atalaia), os mercados Augusto Franco e Maria Virgínia Leite Franco, além das estações rodoviárias da cidade.

O Circular Junino estará no Aeroporto Internacional Santa Maria de 15 a 26 de junho, das 9h às 12h; na Feira do Turista, dias 9 e 16 de junho, às 19h; no Mercado Municipal Maria Virgínia Leite Franco, dia 8 de junho às 9h, e 15 de junho às 10h; no Mercado Augusto Franco, dia 9 de junho às 9h, e 16 de junho às 11h; na Rodoviária Nova, nos dias 27 e 28 de junho, às 10h, e na Rodoviária Velha, no dia 14 de junho, às 10h.

A praça General Valadão foi escolhida para receber o São João na Praça justamente por ser considerada o marco zero da cidade, onde foi iniciado o comércio em Aracaju. Esse ponto de circulação da economia local, se transforma em um verdadeiro centro da cultura sergipana durante o período junino. Os amantes das tradições e festejos juninos terão a oportunidade de, mais uma vez, vivenciar o melhor da música nordestina bem no coração da capital.

Este ano, o Forró nos Bairros também voltou com tudo. A programação conta com trios pé de serra, apresentações de quadrilha junina e bandas locais. Os dois primeiros bairros a receberem a programação foram Farolândia e bairro América. Neste final de semana, a festa acontece no bairro 17 de Março e no Mosqueiro (Orla Pôr do Sol).

Celebrando a tradição pelo 114° ano consecutivo, os festejos juninos da Rua São João são motivo de muita alegria. Iniciado no dia 31 de maio, a programação continua de 13 a 16 e de 20 a 24 de junho.

Confira a programação detalhada:

São João na Praça

13 de junho – quinta-feira

16h Trio Xote Moleque

17h30 Trio Faz Zuê

19h Aulão de Forró Sesc

20h Quadrilha Escola Sesc Aracaju e Socorro

21h Coral Sesc Juventude

14 de junho – sexta-feira

16h00 Trio Kibrio

17h30 Trio Xamego Bom

19h Show Credenciamento

20h Show Credenciamento

21h Show Credenciamento

15 de junho – sábado

10h Forrozão Geruza e Banda

12h Karmem Korreia

19h Quadrilha Criar Sesc

20h Quadrilha Sesc Nova Vida

21h Coral Sesc Juventudes

17 de junho – segunda-feira

16h Trio Forrozão Tô Chegando

18h-21h Concurso de Quadrilhas Juninas Seu Menino

18 de junho – terça-feira

16h Trio Água de Coco

18h-21h Concurso de Quadrilhas Juninas Seu Menino

19 de junho – quarta-feira

16h Trio Cassiano do Forró

18h-21h Concurso de Quadrilhas Juninas Seu Menino

20 de junho – quinta-feira

16h Trio Kilariô

18h-21h Concurso de Quadrilhas Juninas Seu Menino

21 de junho – sexta-feira

16h Banda Ritmo do Acordeon

17h30 Trio Piauí

19h Quadrilha Criar Sesc

20h Aulão de Forró Sesc

21h Quadrilha Sesc Nova Vida

Forró nos Bairros

Bairro 17 de Março: 15 de junho – Sábado

19h – Nilson do Forró

20h30 -Zito Costa e Rafael Forrozão de Vaquejada

22h – Santana Baião da Penha

23h30 – Forró Cuscuz com Leite

Orla Pôr do Sol: 16 de junho – Domingo

19h – Cobra Verde

20h30 Banda Ittauan

22h – Bartira Fraga

23h30 – Alan Vaqueiro e Banda Quarto de Milha

Circular Junino

De 15 a 26, das 9h às 12h – Aeroporto Internacional Santa Maria

Dia 16, às 19h – Feira do Turista

Dia 15, às 10h – Mercado Municipal Maria Virgínia Leite Franco

Dia 16, às 11h – Mercado Augusto Franco

Dias 27 e 28, às 10h – Rodoviária Nova

Dia 14, às 10h – Rodoviária Velha

Rua São João

Dia 13/06 – Quinta feira

18:00h – Xodó da Vila

20:00h – Vire Xote

Dia 14/06/24 – Sexta feira

18:00h – Xodó da Vila

20:00h – Concurso de quadrilha

1. Quadrilha Junina Meu Chamego

2. Quadrilha Junina Meu Sertão

3. Quadrilha Junina Rala Rala

4. Quadrilha Junina Amor Caipira

5. Quadrilha Junina Mandacaru

6. Quadrilha Junina Pioneiros da Roça

7. Quadrilha Junina Xodó da Vila

Dia 15/06– Sábado

18:00h – Xodó da Vila

20:00h- Concurso de quadrilha

1. Quadrilha Junina Todos em Asa Branca

2. Quadrilha Junina Raio da Silibrina

3. Quadrilha Junina Massacará

4. Quadrilha Junina Cangaceiro da Boa

5. Quadrilha Junina Assum Preto

6. Quadrilha Junina Unidos de Arrasta Pé

7. Quadrilha Junina Balança Mais Não Cai

Dia 16/06 – Domingo

18:00h – Banda Dona Flora

20:00h- Concurso de quadrilha

1. Quadrilha Junina Unidos em Asa Branca

2. Quadrilha Junina Unidos em Arrasta Pé

3. Quadrilha Junina Asa Branca de Simão Dias

4. Quadrilha Junina Meu Xodó

5. Quadrilha Junina Encanto do Matuto

6. Quadrilha Junina Século XX

AAN – Arte: Ascom/Funcaju