FORRÓ CAJU 2024: FUNDAÇÃO CULTURAL DIVULGA PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO FORRÓ NOS BAIRROS EM ARACAJU

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), com o intuito de levar os festejos juninos para vários pontos da cidade, divulga a programação cultural do Forró nos Bairros. O evento faz parte do ciclo de apresentações culturais desenvolvidas durante o mês de junho para a capital, junto ao Forró Caju 2024.

A programação do Forró nos Bairros ocorrerá em dois finais de semana: 8 e 9 de junho; e 15 e 16 de junho. Ao total 16 bandas animarão as noites dos bairros do Bugio, Augusto Franco, 17 de Março e Orla Pôr do Sol. As apresentações iniciam às 19h e seguem até 01h da manhã.

No sábado, dia 8, a abertura da festa, no bairro Bugio, fica a cargo de Ararão do Nordeste, Marcelo Balla, Luiz Fontineli e Forró Brasil. No domingo, dia 9, o conjunto Augusto Franco recebe Chiquinho d0 Além Mar, Rebecca Melo, Borba de Paula e Baú das Antigas. O próximo final de semana, dia 15, terá apresentações no 17 de Março com Nilson do Forró, Zito Costa e Rafael Forrozão de Vaquejada, Santana Baião da Penha e Forró Cuscuz com Leite. No último dia, 16, a Orla Pôr do Sol recebe Cobra Verde, Banda Ittauan, Bartira Fraga e Alan Vaqueiro e Banda Quarto de Milha.

Para o presidente da Funcaju, Luciano Correia, levar aos bairros da capital apresentações é democratizar o acesso à cultura. “O Forró nos Bairros é pensado para que a comunidade tenha acesso ao melhor da cultura nordestina, tenha acesso ao bom forró e trio pé de serra em sua localidade. Realizamos esse formato nos anos anteriores, com bons resultados, e este ano será um sucesso novamente”, comenta.

Confira a programação completa:

Bairro Bugio: 8 de junho – Sábado

19h: Ararão do Nordeste

20h30: Marcelo Balla

22h: Luiz Fontineli

23h30: Forró Brasil

Bairro Augusto Franco: 9 de junho – Domingo

19h: Chiquinho do Além Mar

20h30: Rebecca Melo

22h: Borba de Paula

23h30: Baú das Antigas

Bairro 17 de Março: 15 de junho – Sábado

19h: Nilson do Forró

20h30: Zito Costa e Rafael Forrozão de Vaquejada

22h: Santana Baião da Penha

23h30: Forró Cuscuz com Leite

Orla Pôr do Sol: 16 de junho – Domingo

19h: Cobra Verde

20h30: Banda Ittauan

22h: Bartira Fraga

23h30: Alan Vaqueiro e Banda Quarto de Milha

Arte: Ascom/Funcaju